Зірка "Дизель Шоу" вперше виходить заміж (відео)

Вікторії Булітко освідчився коханий

Так, знаменитість опублікувала кадри, на яких її обранець, музикант Кирило Попович, освідчується акторці у коханні.

Це сталося 25 січня, у 41-й день народження Вікторії.

Вона ні про що не здогадувалася. Пара вечеряла при свічках, а навколо було все прикрашено квітами.

Вікторія Булітко виходить заміж (фото: скріншот з відео)

І неочікувано, ставши на одне коліну, Кирило простягнув Булітко каблучку. У свою ж чергу зірка "Дізель Шоу" почала від радості танцювати і відповіла коханому взаємністю.

Зазначимо, що раніше акторка майже нічого про своє особисте життя не розповідала.

Відомо лише те, що у 2023 році вони з Поповичем створили дует "METELyK" й навіть записали спільний романтичний трек і кліп.