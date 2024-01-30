Екс-наречена Кличка поділилася рідкісними подробицями життя їхньої 9-річної доньки
Американська акторка і колишня наречена Володимира Кличка Гейден Пенетьєр поділилася деякими подробицями про їхню 9-річну доньку Кайю, яку боксер й вона дуже оберігають від уваги публіки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості виданню E! News.
Деталі
Так, актриса поділилася, що до школи їхній з боксером доньці доводиться діставатися не автобусом і не автомобілем, а човном.
Дівчинка сперечається з батьком, адже не може їздити як інші діти.
"Це не просто якийсь там човен, це великий човен, прекрасний човен! І не просто якийсь так капітан, а найкрутіший капітан!", - процитувала Кличка знаменитість.
Однак для Кайі знайшли компроміс: їй дозволили запрошувати на ночівлю друзів, щоб вранці вона пливла не одна.
Також Панеттьєрі розповіла, що дівчинка у майбутньому не планує йти стопами зіркової мами й обирати творчу професію.
"Мене постійно питають: "Чи хоче вона стати співачкою чи акторко, що скажеш?" Я дивлюся на неї, це не її. Вона не по виступах. Вона дуже захоплюється кіньми", - поділилася знаменитість.
"Вона дуже як я. Але ще вона стримана. Вона дуже незалежна, їй чинити за своїми інтересами, подобається бути нормальною", - додала артистка.
Нагадаємо, Панеттьєрі та Кличко були разом з 2009 року.
У 2011-му пара розійшлася через напружені графіки, але через два роки знаменитості дали відносинам другий шанс і оголосили про заручини.
За п'ять років стосунків Володимир так і не одружився з акторкою, яка у 2014 році народила йому дочку Кайю-Євдокію.
Володимир Кличко з донькою (фото: instagram.com/klitschko/)
Влітку 2022 року через важку депресію і проблеми з алкоголем актриса передала колишньому боксеру повну опіку над донькою.
Вона назвала це "найгіршим моментом, який їй коли-небудь доводилося переживати".
Раніше ми розповідали, що родина Мірошниченків почала процес усиновлення другої дитини.