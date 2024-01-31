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Звезда "Дизель Шоу" впервые выходит замуж (видео)

Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "Дизель Шоу", комедийная актриса Виктория Булитко сообщила фанам радостную новость: она выходит замуж.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал артистки.

Виктории Булитко сделал предложение любимый

Так, знаменитость опубликовала кадры, на которых ее избранник, музыкант Кирилл Попович, признается актрисе в любви.

Это произошло 25 января, в 41-й день рождения Виктории.

Она ни о чем не догадывалась. Пара ужинала при свечах, а вокруг было все украшено цветами.

Виктория Булитко выходит замуж (фото: скриншот с видео)

И неожиданно, став на одно колено, Кирилл протянул Булитко кольцо. В свою очередь звезда "Дизель Шоу" начала от радости танцевать и ответила любимому взаимностью.

 

Отметим, что раньше актриса почти ничего о своей личной жизни не рассказывала.

Известно только, что в 2023 году они с Поповичем создали дуэт "METELyK" и даже записали общий романтический трек и клип.

Недавно экс-невеста Кличко поделилась редкими подробностями жизни их 9-летней дочери.

Также мы рассказывали, что семья Мирошниченко начала процесс усыновления второго ребенка.

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Дизель шоуВиктория Булитко