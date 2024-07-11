ua en ru
Чт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірка "Білого лотоса" Александра Даддаріо вперше стане мамою

Четвер 11 липня 2024 07:30
UA EN RU
Зірка "Білого лотоса" Александра Даддаріо вперше стане мамою Александра Даддаріо (фото: instagram.com/alexandradaddario)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка серіалів "Справжній детектив" і "Білий лотос", 38-річна акторка Александра Даддаріо, чекає на першу дитину від свого чоловіка, 55-річного телепродюсера Ендрю Форма.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Александра Даддаріо чекає на дитину

Так, про вагітність актриса розповіла в кавер-сторі журналу Vogue, знявшись з кругленьким животом у фотосесії.

Зараз Александра перебуває на шостому місяці вагітності. Довгий час вона приховувала своє цікаве положення, оскільки не хотіла квапити події через пережитий у минулому викидень.

"Це довга і складна історія, тому я не хочу вдаватися в деталі. Переживання та емоційні травми такого роду дуже важко пояснити комусь, хто не пережив те ж саме", - поділилася акторка.

"Зараз я по-справжньому можу відчути все те, що пережили інші жінки, зіткнувшись із подібним - раніше я не до кінця розуміла, через що їм довелося пройти. Це дуже, дуже боляче", - додала вона.

Зірка &quot;Білого лотоса&quot; Александра Даддаріо вперше стане мамою

Александра Даддаріо (фото: instagram.com/alexandradaddario)

Зазначимо, що Александра з 2022 року заміжня за телепродюсера Ендрю Форма. За офіційною версією, вони познайомилися випадково, зустрівшись на вулиці.

Пара почала зустрічатися і вже через пів року, наприкінці 2021-го, оголосила про заручини.

Для Даддаріо це буде перша дитина, а в її чоловіка вже є двоє синів від попереднього шлюбу з Джорданою Брюстер.

Зірка &quot;Білого лотоса&quot; Александра Даддаріо вперше стане мамою

Александра Даддаріо з чоловіком (фото: instagram.com/alexandradaddario)

Нещодавно ми розповідали, що зірка фільму "Поспішай кохати" втретє стане мамою.

Також ми писали, що українську TikTok-зірку захейтили через незвичне ім’я для доньки.

Читайте РБК-Україна в Google News
беременность Діти Зірки
NEWS
Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів
Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів