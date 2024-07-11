Зірка "Білого лотоса" Александра Даддаріо вперше стане мамою
Зірка серіалів "Справжній детектив" і "Білий лотос", 38-річна акторка Александра Даддаріо, чекає на першу дитину від свого чоловіка, 55-річного телепродюсера Ендрю Форма.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Александра Даддаріо чекає на дитину
Так, про вагітність актриса розповіла в кавер-сторі журналу Vogue, знявшись з кругленьким животом у фотосесії.
Зараз Александра перебуває на шостому місяці вагітності. Довгий час вона приховувала своє цікаве положення, оскільки не хотіла квапити події через пережитий у минулому викидень.
"Це довга і складна історія, тому я не хочу вдаватися в деталі. Переживання та емоційні травми такого роду дуже важко пояснити комусь, хто не пережив те ж саме", - поділилася акторка.
"Зараз я по-справжньому можу відчути все те, що пережили інші жінки, зіткнувшись із подібним - раніше я не до кінця розуміла, через що їм довелося пройти. Це дуже, дуже боляче", - додала вона.
Александра Даддаріо (фото: instagram.com/alexandradaddario)
Зазначимо, що Александра з 2022 року заміжня за телепродюсера Ендрю Форма. За офіційною версією, вони познайомилися випадково, зустрівшись на вулиці.
Пара почала зустрічатися і вже через пів року, наприкінці 2021-го, оголосила про заручини.
Для Даддаріо це буде перша дитина, а в її чоловіка вже є двоє синів від попереднього шлюбу з Джорданою Брюстер.
Александра Даддаріо з чоловіком (фото: instagram.com/alexandradaddario)
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