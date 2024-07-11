Звезда "Белого лотоса" Александра Даддарио впервые станет мамой

Звезда сериалов "Настоящий детектив" и "Белый лотос", 38-летняя актриса Александра Даддарио, ждет первого ребенка от своего мужа, 55-летнего телепродюсера Эндрю Форма.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Александра Даддарио ждет ребенка

Так, о беременности актриса рассказала в кавер-стори журнала Vogue, снявшись с округлившимся животом в фотосессии.

Сейчас Александра находится на шестом месяце беременности. Долгое время она скрывала свое интересное положение, поскольку не хотела торопить события из-за пережитого в прошлом выкидыша.

"Это долгая и сложная история, поэтому я не хочу вдаваться в детали. Переживания и эмоциональные травмы такого рода очень трудно объяснить кому-то, кто не пережил то же самое", - поделилась актриса.

"Сейчас я по-настоящему могу почувствовать все то, что пережили другие женщины, столкнувшись с подобным - раньше я не до конца понимала, через что им пришлось пройти. Это очень, очень больно", - добавила она.

Александра Даддарио (фото: instagram.com/alexandradaddario)

Отметим, что Александра с 2022 года замужем за телепродюсером Эндрю Форма. По официальной версии, они познакомились случайно, встретившись на улице.

Пара начала встречаться и уже через полгода, в конце 2021-го, объявила о помолвке.

Для Даддарио это будет первый ребенок, а у ее мужа уже есть двое сыновей от предыдущего брака с Джорданой Брюстер.

Александра Даддарио с мужем (фото: instagram.com/alexandradaddario)