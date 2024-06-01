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Зірка фільму "Поспішай кохати" втретє стане мамою

Субота 01 червня 2024 17:18
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Зірка фільму "Поспішай кохати" втретє стане мамою Менді Мур (фото: instagram.com/mandymooremm)
Автор: Іванна Пашкевич

Акторка Менді Мур та її чоловік, соліст фолк-рок-гурту Dawes Тейлор Голдсміт, поділилися радісною новиною: вони втретє стануть батьками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Менді Мур знову вагітна

Артистка оприлюднила знімок, на якому зображені її діти - дворічний Гас і однорічний Оззі, в "парних" футболках із написами.

У Гаса було написано "старший", а в Оззі - "середній". Судячи зі щасливих облич малюків, вони перебувають у передчутті зустрічі з новонародженим.

"Іноді життя наслідує мистецтво. Наш третій уже на підході! Не можу дочекатися моменту, коли ці хлопчики зустрінуться з крихіткою-сестричкою", - написала Менді.

Зірка фільму &quot;Поспішай кохати&quot; втретє стане мамою

Діти Менді Мур (фото: instagram.com/mandymooremm)

Цікаво, що шлях до материнства у зірки "Поспішай кохати" був не простий. В інтерв'ю вона зізнавалася, завагітніти у неї були невеликі шанси. Однак це не завадило акторці самостійно виносити двох синів.

Перший із них, Гас, з'явився на світ у лютому 2021 року - через майже три роки, як Мур і Голдсміт скріпили свій союз узами шлюбу.

Зірка фільму &quot;Поспішай кохати&quot; втретє стане мамою

Менді Мур з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/mandymooremm)

Церемонія, яка відбулася в найсуворішої секретності, відбулася на задньому дворі будинку актриси в Лас Анджелесі. А сама наречена була в рожевому.

Нещодавно ми писали, що Джамала втретє стала мамою та розкрила стать малюка.

Також дізнайтесь, як українські зірки привітали молодше покоління із Днем захисту дітей.

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