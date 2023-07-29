UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Все зіпсував побут: 10 способів, щоб позбутися рутини у стосунках

Як позбутися рутини у стосунках (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На початку стосунків кожен день є пригодою, але з часом ці миті перетворюються на рутину. Тому багато люди розходяться, а потім в якості причини говорять, що їхні стосунки просто "з'їв" побут.

Про це повідомляє психолог Ірина Кулік в Instagram.

Знайомтесь зі своїми партнерами постійно

Експерт радить постійно спілкуватись зі своїми партнерами та дізнаватись про них щось нове. Спілкуйтесь, вислуховуйте одне одного і проявляйте інтерес до нових речей у житті партнера.

Заплануйте спільні пригоди

Випробуйте нові речі разом, відкрийте для себе нові місця, спробуйте нові хобі чи активності. Пам'ятайте, що спільні пригоди можуть покращити ваш зв’язок і створять спогади, які збережуться надовго.

Підтримуйте комунікацію

Психолог каже про важливість спілкування. Розмовляйте про свої почуття та думки діліться своїми переживаннями. Відкритість у комунікації допомагає уникнути відстані між партнерами.

Впроваджуйте регулярні зміни

Необхідно змінювати рутину у спільному житті. Наприклад, можна спробувати нові ресторани, способи проведення вихідних, щоб додати свіжості.

Вчіться разом

Займайтесь разом чимось новим, наприклад, походами на майстер-класи, вивчайте нові мови, кулінарні рецепти або інші цікаві навички. Спільне навчання підтримує взаємний розвиток і зближує.

Подарунки і сюрпризи

Проявляйте свою любов і повагу, даруючи один одному маленькі подарунки. Це допомагає підтримувати романтику.

Плануйте час окремо

Поміж спільними заняттями також важливо мати час для себе. Підтримання особистого простору допомагає зберегти індивідуальність і самовираження.

Інтимність

Взаємна близькість і інтимність є важливими елементами в будь-яких стосунках. Знайдіть способи підтримувати ці аспекти вашого зв’язку.

Приймайте зміни

Люди і стосунки постійно розвиваються. Важливо вміти приймати зміни і адаптуватися до нових обставин.

Не забувайте про гумор

Психолог радить посміхатись і жартувати разом. Гумор сприяє відчуттю легкості та радості у стосунках.

Раніше ми повідомляли, чому чоловік постійно критикує свою кохану.

Також читайте про 5 сигналів, що ви не приймаєте партнера таким, як він є.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосункичоловікижінки