Чому чоловік постійно критикує свою кохану: психолог назвала неочевидні причини

В стосунках конструктивна критика - дуже важлива, оскільки вона допомагає розвиватись та ставати кращими. Однак коли критики забагато, тим паче необгрунтованої, це може призвести до сварок, розчарувань та навіть розриву взаємин.

Образа

Можливо в чоловіка є дуже багато накопичених образ та й взагалі у ваших стосунках багато непорозуміння та невдоволення. Кожний намагається виправити цю ситуацію, однак в результаті ви починаєте прискіпуватись одне до одного через кожну дрібницю.

В такій ситуації не варто боротись з критикою, а краще намагайтесь знизити рівень напруги в стосунках, проговорити про те, що накипіло.

Емоційна розрядка

Критика з боку чоловіка може бути банальною "емоційною розрядкою". Таким чином він скидає весь свій негатив на дружину. Тут йому вкрай необхідно, щоб жінка хоч якось відреагувала на критику і, бажано, теж так само емоційно.

Краще не вестись на такі провокації, відповідайте на критику спокійно та не намагайтесь виправдовуватись.

Копія поведінки батьків

Чоловік наслідував модель поведінки своїх батьків в родині та й тепер несвідомо поводиться так само. В такому разі розмовляйте з ним і покажіть, що є інші варіанти спілкування в сім'ї.

Замаскування своїх недоліків

Буває так, що чоловік "переводить стрілки" та намагається неконструктивною критикою замаскувати свої недоліки. Ні в якому разі не дозволяйте чоловікові занижувати вашу самооцінку, але й також не копіюйте його поведінку. Краще спробуйте разом попрацювати над недоліками.

Нерозуміння ситуації

Буває так, що чоловік не може зрозуміти чому ви ображаєтесь і буде думати, що ви це робите просто так. Тут головне не замкнутись в собі, а проговорити партнеру, що критика вас ображає.

Потреба в увазі

Ще одною причиною може бути потреба чоловіка в увазі та любові. Партнер може думати що ви його не розумієте та не сприймаєте прохання. Потім він починає сердитись та прискіпуватись до дрібниць, наприклад, до безладу.



В такій ситуації краще пояснювати чоловікові, що ви його чуєте, розумієте, просто не можете виконати те, що він просить.

Емоційне насилля

Якщо окрім критики присутні образи, приниження, надмірний контроль - то це вже ознаки деструктивних стосунків. В такому разі треба задуматись про чи варто продовжувати стосунки надалі.