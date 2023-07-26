5 сигналів, що ви не приймаєте партнера таким, як він є

Людина може не розуміти свого партнера, не погоджуватися з ним, але приймати таким, як він є, зобов‘язана. Є певні ознаки, які вказують на те, що ви не сприймаєте свого партнера та намагаєтесь його змінити.

Вважаєте, що з партнером "щось не так"

Фахівець каже, що людині може хотітися, щоб її партнер змінився. Зокрема, щоб він хоча б трохи був упевненіший в собі або цілеспрямованішим.

Доводите свою правоту

Тобто людина вважає, що є лише одна правда і вона ваша. Досвід партнера ви також не приймаєте, адже він "думає не правильно".

Скандали

Людина може часто критикувати вас, звинувачувати, "виносите мозок", влаштовувати скандали та істерики.

Постійні образи

Образа - це спосіб маніпуляції. Людина може почати ображатись на партнера, адже очікує від нього певну поведінку

"Я хочу, щоб він змінив свою поведінку, ставлення до мене", - йдеться у повідомленні.

Порівняння

Ви порівнюєте партнера з іншими, вважаєте, що комусь пощастило з хлопцем або чоловіком і заздрите. Однак так робити не варто, адже кожна людина особлива по своєму і немає когось кращого.

Ознаки, що поруч не ваша людина

Самотність

Проявляється у тому, що немає контакту з людиною, відсутня емоційна близькість. Коли людина начебто поруч, але вона не розуміє вас, ви не почуваєтеся значущою та цінною для партнера.

Нудьга

Виникає у стосунках, коли немає спільних інтересів чи культурний та інтелектуальний рівень надто відрізняються. Нудьга говорить про те, що ваш інтерес з цим партнером не задовольняється.

Страх

Ви почуваєтеся не в безпеці поряд із людиною. Якщо ви помічаєте, що людина дозволяє собі образи на вашу адресу, не поважає, намагається обмежувати вашу свободу, то це 1000% не "ваша людина".