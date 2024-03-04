"Зіпсувала себе". Блогерка Шаманська показала, який вигляд мала до пластичних операцій (фото)
Українська ведуча і блогерка Аліна Шаманська, яка днями публічно посварилася з ексчоловіком Русланом Ханумаком, показала себе до та після пластичних операцій.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Як Аліна Шаманська виглядала до пластики
Так, у своїх соцмережах зірка показала світлини, зроблені 16 років тому.
"Ну нащо ж ти зробила ринопластику? Зіпсувала себе…". Але я в той період відчувала себе богинею", - підписала знімок блогерка.
Аліна Шаманська до пластичних операцій (фото: instagram.com/shamankaa)
Також вона порівняла себе до та після пластичних операцій і зазначила, що зараз подобається собі значно більше.
"Де маю молодший вигляд?", - поцікавилася у прихильників Шаманська.
Аліна Шаманська до та після пластичних операцій (фото: instagram.com/shamankaa)
Аліна також звернулася до себе з минулого, попросивши вибачення за те, що не любила себе.
"Маленька Аліна, я тебе люблю! Вибач, що інколи тебе не любила…У тобі є потужна сила, яка змінить все твоє життя…Ти здійсниш усі свої мрії, хоча й буде непросто, але й ти ніколи не шукала простих шляхів", - поділилася ведуча.
Аліна Шаманська до та після пластичних операцій (фото: instagram.com/shamankaa)
Нещодавно ми розповідали, що українка з найбільшими вилицями схудла на 12 кг та перенесла ще одну "пластику".
Також відома українська співачка вперше показала груди після пластичної операції.