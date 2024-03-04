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"Зіпсувала себе". Блогерка Шаманська показала, який вигляд мала до пластичних операцій (фото)

Понеділок 04 березня 2024 20:59
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"Зіпсувала себе". Блогерка Шаманська показала, який вигляд мала до пластичних операцій (фото) Аліна Шаманська (фото: instagram.com/shamankaa)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська ведуча і блогерка Аліна Шаманська, яка днями публічно посварилася з ексчоловіком Русланом Ханумаком, показала себе до та після пластичних операцій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Як Аліна Шаманська виглядала до пластики

Так, у своїх соцмережах зірка показала світлини, зроблені 16 років тому.

"Ну нащо ж ти зробила ринопластику? Зіпсувала себе…". Але я в той період відчувала себе богинею", - підписала знімок блогерка.

&quot;Зіпсувала себе&quot;. Блогерка Шаманська показала, який вигляд мала до пластичних операцій (фото)

Аліна Шаманська до пластичних операцій (фото: instagram.com/shamankaa)

Також вона порівняла себе до та після пластичних операцій і зазначила, що зараз подобається собі значно більше.

"Де маю молодший вигляд?", - поцікавилася у прихильників Шаманська.

&quot;Зіпсувала себе&quot;. Блогерка Шаманська показала, який вигляд мала до пластичних операцій (фото)

Аліна Шаманська до та після пластичних операцій (фото: instagram.com/shamankaa)

Аліна також звернулася до себе з минулого, попросивши вибачення за те, що не любила себе.

"Маленька Аліна, я тебе люблю! Вибач, що інколи тебе не любила…У тобі є потужна сила, яка змінить все твоє життя…Ти здійсниш усі свої мрії, хоча й буде непросто, але й ти ніколи не шукала простих шляхів", - поділилася ведуча.

&quot;Зіпсувала себе&quot;. Блогерка Шаманська показала, який вигляд мала до пластичних операцій (фото)

Аліна Шаманська до та після пластичних операцій (фото: instagram.com/shamankaa)

Нещодавно ми розповідали, що українка з найбільшими вилицями схудла на 12 кг та перенесла ще одну "пластику".

Також відома українська співачка вперше показала груди після пластичної операції.

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