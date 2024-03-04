"Зіпсувала себе". Блогерка Шаманська показала, який вигляд мала до пластичних операцій (фото)

Українська ведуча і блогерка Аліна Шаманська, яка днями публічно посварилася з ексчоловіком Русланом Ханумаком, показала себе до та після пластичних операцій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Як Аліна Шаманська виглядала до пластики

Так, у своїх соцмережах зірка показала світлини, зроблені 16 років тому.

"Ну нащо ж ти зробила ринопластику? Зіпсувала себе…". Але я в той період відчувала себе богинею", - підписала знімок блогерка.

Аліна Шаманська до пластичних операцій (фото: instagram.com/shamankaa)

Також вона порівняла себе до та після пластичних операцій і зазначила, що зараз подобається собі значно більше.

"Де маю молодший вигляд?", - поцікавилася у прихильників Шаманська.

Аліна Шаманська до та після пластичних операцій (фото: instagram.com/shamankaa)

Аліна також звернулася до себе з минулого, попросивши вибачення за те, що не любила себе.

"Маленька Аліна, я тебе люблю! Вибач, що інколи тебе не любила…У тобі є потужна сила, яка змінить все твоє життя…Ти здійсниш усі свої мрії, хоча й буде непросто, але й ти ніколи не шукала простих шляхів", - поділилася ведуча.

Аліна Шаманська до та після пластичних операцій (фото: instagram.com/shamankaa)