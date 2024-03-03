"Роки морального насилля". Аліна Шаманська розкрила несподівану правду про шлюб з екс-чоловіком

Ведучий та актор Руслан Ханумак публічно висміяв подкаст своєї екс-дружини Аліни Шаманської, в якому вона бере інтерв’ю у зіркових гостей. Блогерка відреагувала.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram колишньої коміка.

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Так, у своїх соцмережах Ханумак опублікував уривок зі свого нового проєкту під назвою "Ідеально розлучені".

Цікаво, що в його колишньої дружини вже давно існує подкаст із назвою "Розлучена".

Ба більше, Руслан створив абсолютно ідентичний дизайн неонової вивіски і навіть студії, де записав з першим гостем.

І цим гостем став екс-чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин. У відео Ханумак висловлює захоплення бізнесменом.

"Обітниця нареченої", - підписав ролик актор.

Аліна Шаманська прокоментувала насмішки екса

У коментарях під відео зірка звернулася до Ханумака, написавши: "Ти - дно".

Також у своїх stories Аліна, в якої сьогодні день народження, заявила, що є людина, якій ніяк не дає спокою її успіх та щастя.

Аліна Шаманська про Руслана Ханумака (фото: instagram.com/shamankaa)

Це набридло Шаманській і вона вирішила припинити мовчати і врешті розповісти всю правду про колишнього.

"А я, як чемна дівчинка, терплю і терплю. Тому що син і так далі. Але може н**ер це терпіння? Може, настав час розплати за роки принижень і морального насильства?" - написала знаменитість.

Шаманська пообіцала розкрити причину розлучення з Ханумаком (фото: instagram.com/shamankaa)

Також блогерка звернулася до своїх підписниць і порадила їм не спішити народжувати дитину від чоловіка, якого вони знають кілька місяців.

Аліна Шаманська звернулася до підписниць (фото: instagram.com/shamankaa)

Нагадаємо, Аліна Шаманська та Руслан Ханумак познайомилися на зйомках проєкту.

Вони одружилися у серпні 2017 року, а у вересні стали батьками сина Артура.

На початку цього року ведуча оголосила про розлучення. Вона розповіла, що останньою краплею стало фото, на якому гуморист "треться геніталіями" з іншою блогеркою Анною Алхім.