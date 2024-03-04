"Испортила себя". Блогерша Шаманская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская, которая на днях публично поссорилась с экс-мужем Русланом Ханумаком, показала себя до и после пластических операций.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Как Алина Шаманская выглядела до пластики
Так, в своих соцсетях звезда показала фотографии, сделанные 16 лет назад.
"Ну зачем же ты сделала ринопластику? Испортила себя...". Но я в тот период чувствовала себя богиней", - подписала снимок блогерша.
Алина Шаманская к пластическим операциям (фото: instagram.com/shamankaa)
Также она сравнила себя до и после пластических операций и отметила, что сейчас нравится себе гораздо больше.
"Где выглядит моложе?", - поинтересовалась у поклонников Шаманска.
Алина Шаманская до и после пластических операций (фото: instagram.com/shamankaa)
Алина также обратилась к себе из прошлого, извинившись за то, что не любила себя.
"Маленькая Алина, я тебя люблю! Извини, что иногда тебя не любила ... В тебе есть мощная сила, которая изменит всю твою жизнь ... Ты исполнишь все свои мечты, хотя и будет непросто, но и ты никогда не искала простых путей", - поделилась ведущая.
Алина Шаманская до и после пластических операций (фото: instagram.com/shamankaa)
Недавно мы рассказывали, что украинка с самыми большими скулами похудела на 12 кг и перенесла еще одну "пластику".
Также известная украинская певица впервые показала грудь после пластической операции.