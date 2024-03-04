ua en ru
Пн, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Испортила себя". Блогерша Шаманская показала, как выглядела до пластических операций (фото)

Понедельник 04 марта 2024 20:59
UA EN RU
"Испортила себя". Блогерша Шаманская показала, как выглядела до пластических операций (фото) Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская, которая на днях публично поссорилась с экс-мужем Русланом Ханумаком, показала себя до и после пластических операций.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Как Алина Шаманская выглядела до пластики

Так, в своих соцсетях звезда показала фотографии, сделанные 16 лет назад.

"Ну зачем же ты сделала ринопластику? Испортила себя...". Но я в тот период чувствовала себя богиней", - подписала снимок блогерша.

&quot;Испортила себя&quot;. Блогерша Шаманская показала, как выглядела до пластических операций (фото)

Алина Шаманская к пластическим операциям (фото: instagram.com/shamankaa)

Также она сравнила себя до и после пластических операций и отметила, что сейчас нравится себе гораздо больше.

"Где выглядит моложе?", - поинтересовалась у поклонников Шаманска.

&quot;Испортила себя&quot;. Блогерша Шаманская показала, как выглядела до пластических операций (фото)

Алина Шаманская до и после пластических операций (фото: instagram.com/shamankaa)

Алина также обратилась к себе из прошлого, извинившись за то, что не любила себя.

"Маленькая Алина, я тебя люблю! Извини, что иногда тебя не любила ... В тебе есть мощная сила, которая изменит всю твою жизнь ... Ты исполнишь все свои мечты, хотя и будет непросто, но и ты никогда не искала простых путей", - поделилась ведущая.

&quot;Испортила себя&quot;. Блогерша Шаманская показала, как выглядела до пластических операций (фото)

Алина Шаманская до и после пластических операций (фото: instagram.com/shamankaa)

Недавно мы рассказывали, что украинка с самыми большими скулами похудела на 12 кг и перенесла еще одну "пластику".

Также известная украинская певица впервые показала грудь после пластической операции.

Читайте РБК-Украина в Google News
пластична операція Аліна Шаманська Звезды шоу-бизнеса
NEWS
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus