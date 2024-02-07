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Відома українська співачка вперше показала груди після пластичної операції (фото)

Середа 07 лютого 2024 09:15
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Відома українська співачка вперше показала груди після пластичної операції (фото) MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка MamaRika вперше продемонструвала фанам результати маммопластики, яку вона зробила нещодавно.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Артистка показала нові груди

Знаменитість показала у stories фото, на якому вона постала у спеціальному бандажі, який носять після пластичної операції на грудях.

Відома українська співачка вперше показала груди після пластичної операції (фото)

Відома українська співачка вперше показала груди після пластичної операції (фото)

MamaRika показала результаты мамопластики (фото: instagram.com/mamarika_official)

Також співачка зізналася, якого об’єму їй поставила імпланти.

За словами MamaRika, вони по 330 мл і мають анантомічну форму, що відповідає десь третьому розміру грудей.

"Мають дуже натуральний вигляд. Метою був не великий розмір, а привести крихіток в тонус", - пояснила зірка.

Відома українська співачка вперше показала груди після пластичної операції (фото)

MamaRika назвала розмір імплантів (фото: instagram.com/mamarika_official)

Виконавиця додала, що до народження сина також мала третій розмір. Однак через грудне вигодовування у неї змінилася форма, яка не влаштовувала її.

Тож знаменитість вирішила виправити все за допомогою пластики.

Нагадаємо, окрім збільшення грудей MamaRika наважилася на ще одну операцію. Співачка підкорегувала живіт після кесаревого розтину.

Нещодавно Дорофєєва викликала фурор у мережі гарячою фотосесією.

Також зірка "Кварталу 95" розповіла, як позбулася зайвих кіло.

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