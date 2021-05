Зинченко показал чемпионские бутсы с флагом Украины и восхитил сеть

На бутсах большими буквами напечатаны слова This is our Сity ("Это наш город"). Кроме того, на них есть флаг Украины.

Новые бутсы Александра Зинченко (фото: instagram.com/zinchenko_96)

Пользователи сети прокомментировали его фото.

Один из самых скромных футболистов;

Я подумал, что все, бутсы на гвоздь повесил;

Неплохо;

Хорошо, чтобы был здоров!

Вау, крутые, огонь!

Я хочу такие же!

Саня Лучший!

Шикарные;

Бутсы супер;

Вау, мне бы такие…

Отметим, что проверить новые бутсы мог уже сегодня, 23 мая. "Манчестер Сити" провел поединок заключительного тура премьер-лиги против "Эвертона", а 29 мая его клуб сыграет с другим английским клубом "Челси" в финале Лиги чемпионов.