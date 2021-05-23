Зинченко показал чемпионские бутсы с флагом Украины и восхитил сеть

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который стал трехкратным чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити", получил по этому поводу эксклюзивные бутсы.

Отметим, что проверить новые бутсы мог уже сегодня, 23 мая. "Манчестер Сити" провел поединок заключительного тура премьер-лиги против "Эвертона", а 29 мая его клуб сыграет с другим английским клубом "Челси" в финале Лиги чемпионов.

На бутсах большими буквами напечатаны слова This is our Сity ("Это наш город"). Кроме того, на них есть флаг Украины.

Напомним, 19 мая в центре Киева мужчина сорвал флаг Украины со стены административного здания. Инцидент произошел около 18:00 в центральном парке культуры и отдыха.

В комментариях украинцы отметили, что знают этого мужчину, мол, его неоднократно видят с пивом на окраине города.

Мы также писали о том, что под Львовом мужчину поймали и наказали за продажу красного флага с Лениным.