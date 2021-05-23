Зінченко показав чемпіонські бутси з прапором України і захопив мережу

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який став триразовим чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті", отримав з цього приводу ексклюзивні бутси.

Зазначимо, що перевірити нові бутси міг вже сьогодні, 23 травня. "Манчестер Сіті" провів поєдинок заключного туру прем'єр-ліги проти "Евертона", а 29 травня його клуб зіграє з іншим англійським клубом "Челсі" у фіналі Ліги чемпіонів.

На бутсах великими літерами надруковані слова This is our Сity ("Це наше місто"). Крім того, на них є прапор України.

Нагадаємо, 19 травня в центрі Києва чоловік зірвав прапор України зі стіни адміністративної будівлі. Інцидент стався близько 18:00 в Центральному парку культури і відпочинку.

У коментарях українці зазначили, що знають цього чоловіка, мовляв, його неодноразово бачать з пивом на околиці міста.

Ми також писали про те, що під Львовом чоловіка спіймали і покарали за продаж червоного прапора з Леніним.