RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зінченко показав чемпіонські бутси з прапором України і захопив мережу

Автор: Styler

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який став триразовим чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті", отримав з цього приводу ексклюзивні бутси.

Фотографії нового взуття футболіст опублікував в Instagram.

На бутсах великими літерами надруковані слова This is our Сity ("Це наше місто"). Крім того, на них є прапор України.

Нові бутси Олександра Зінченка (фото: instagram.com/zinchenko_96)

Користувачі мережі прокоментували його фото.

  • Один з найскромніших футболістів;
  • Я подумав, що все, бутси на цвях повісив;
  • Непогано;
  • Добре, щоб був здоровий!
  • Вау, круті, вогонь!
  • Я хочу такі ж!
  • Саня Найкращий!
  • Шикарний;
  • Бутси супер;
  • Вау, мені б такі…

Зазначимо, що перевірити нові бутси міг вже сьогодні, 23 травня. "Манчестер Сіті" провів поєдинок заключного туру прем'єр-ліги проти "Евертона", а 29 травня його клуб зіграє з іншим англійським клубом "Челсі" у фіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, 19 травня в центрі Києва чоловік зірвав прапор України зі стіни адміністративної будівлі. Інцидент стався близько 18:00 в Центральному парку культури і відпочинку.

У коментарях українці зазначили, що знають цього чоловіка, мовляв, його неодноразово бачать з пивом на околиці міста.

Ми також писали про те, що під Львовом чоловіка спіймали і покарали за продаж червоного прапора з Леніним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр Зінченкофутболист