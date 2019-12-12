Зимы не будет: синоптики ошарашили рекордным потеплением

Погода в Украине в средине декабря будет невероятно теплой с минимальным количеством осадков в виде дождя. Несмотря на устрашающие долгосрочные прогнозы, которые ранее давали синоптики, по данным ресурсов Укргидрометцентра и Gismeteo, в ближайшие дни в страну ворвется рекордное для декабря потепление. В некоторых регионах температура будет достигать +12 градусов.

В пятницу, 13 декабря, в стране еще задержится холодная пасмурная погода. Температура будет колебаться от 0 до +4 градусов днем, за исключением Закарпатья, Крыма и Одесской области (+4... +7). Ближайшей ночью от -1 до +3 градусов.

При этом будет задувать довольно сильный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. В Закарпатской области, а также на Юге Украины вероятны небольшие дожди.

В Киеве в пятницу, 13-го будет пасмурно, ветрено, осадки маловероятны. Температура воздуха от 0 до +2.

Погода в Украине 13 декабря (фото: meteo.gov.ua)

Но вот уже с субботы, 14 декабря, в страну ворвется потепление, тем не менее осадки накроют почти всю Украину. В Одесской и Николаевской областях дождь будет довольно сильным, а на Востоке - будет чередоваться с мокрым снегом.

При этом температура на Западе и в Центре будет составлять от +5 до +8, на Севере +2... +5, в восточных областях +4... +7, а на Юге потеплеет - от +9 до +12.

Ночью небольшие заморозки лишь в северной части страны.

Погода в Украине 14 декабря (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 15 декабря, на несколько градусов потеплеет на Севере страны, в том числе и в столице, а осадки прекратятся на Западе и Юге.

С понедельника, 16 декабря, над Украиной будет властвовать антициклон. Температура от +5 до +7, на Юге и Западе теплее. Без осадков.

Потепление и сухая погода будет держаться и во вторник, 17 декабря. Причем на Закарпатье и Прикарпатье ожидается температура от +10 до +12 градусов.

Погода в Украине 15, 16 и 17 декабря (фото: meteo.gov.ua)

Судя по прогнозу для Киева от Gismeteo, такая погодная ситуация продлится до четверга, 19 декабря. А с 20-го числа вновь начнет холодать. При этом пиком декабрьских "морозов" станет нулевая температура днем и -6 ночью накануне католического Рождества - 24 декабря.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)