Для зимової атмосфери: готуємо популярне імбирне печиво від Євгена Клопотенка (відео)

Як з'явився імбирний пряник?

Імбирні пряники були привезені до Європи в 992 році вірменським ченцем, який сім років вивчав мистецтво приготування цих солодощів у Франції.

У 15 столітті шведські черниці пекли пряники, щоб полегшити розлад травлення. Також був звичай випікати білі булочки та фарбувати їх для віконних прикрас. Англійці вважали, що пряники мають лікувальні властивості.

У різних країнах світу це різдвяне печиво готують по-різному. У Бразилії, наприклад, печуть не просто пряник, а цілий імбирний пиріг.

Традиційна форма пряника - це чоловічок. Його вигадали для того, щоб розважити Королеву Єлизавету I.

Імбирне печиво виготовляють у формі чоловічка (фото: unsplash.com)

Рецепт імбирного печива

Для приготування вам знадобиться:

два яйця

200 грамів цукру

350 грамів борошна

пів чайної ложки солі

одна чайна ложка кориці

пів чайної ложки розпушувача

одна чайна ложка какао-порошку

одна чайна ложка меленого імбиру

200 грамів м'якого вершкового масла

Покрокове приготування

Для тіста змішайте у мисці борошно, цукор та масло. Вбийте яйця та додайте кориці, меленого імбиру, какао-порошку, солі та розпушувача.

Замісіть м'яке еластичне тісто, яке буде трохи липнути до рук, але це не страшно. Готове тісто загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник мінімум на дві години, а краще на ніч. Потім дістаньте тісто та залиште за кімнатної температури ще на годину.

Після цього розкачайте тісто у пласт товщиною приблизно 4 мм. За допомогою будь-яких формочок виріжте з тіста фігурки. Застеліть деко пергаментом та викладіть фігурки з тіста.

Випікайте печиво у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 хвилин. Готовому печиву дайте трохи охолонути, а потім прикрасьте, як вашій душі заманеться.

Особливо смачно їсти печиво з чашкою гарячого какао!