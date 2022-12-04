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Для зимової атмосфери: готуємо популярне імбирне печиво від Євгена Клопотенка (відео)

Готуємо імбирне печиво покроково (фото: unsplash.com)
Автор: Юлія Гаюк

Настав час розвішувати кімнатою гірлянди, кутатися в теплі пледи та проводити сімейні вечори з коханими людьми.

А для того, щоб зробити ці вечори ще й смачними радимо приготувати смачне імбирне печиво!

Як покроково зробити десерт - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Як з'явився імбирний пряник?

Імбирні пряники були привезені до Європи в 992 році вірменським ченцем, який сім років вивчав мистецтво приготування цих солодощів у Франції.

У 15 столітті шведські черниці пекли пряники, щоб полегшити розлад травлення. Також був звичай випікати білі булочки та фарбувати їх для віконних прикрас. Англійці вважали, що пряники мають лікувальні властивості.

У різних країнах світу це різдвяне печиво готують по-різному. У Бразилії, наприклад, печуть не просто пряник, а цілий імбирний пиріг.

Традиційна форма пряника - це чоловічок. Його вигадали для того, щоб розважити Королеву Єлизавету I.

Імбирне печиво виготовляють у формі чоловічка (фото: unsplash.com)

Рецепт імбирного печива

Для приготування вам знадобиться:

  • два яйця
  • 200 грамів цукру
  • 350 грамів борошна
  • пів чайної ложки солі
  • одна чайна ложка кориці
  • пів чайної ложки розпушувача
  • одна чайна ложка какао-порошку
  • одна чайна ложка меленого імбиру
  • 200 грамів м'якого вершкового масла

Покрокове приготування
Для тіста змішайте у мисці борошно, цукор та масло. Вбийте яйця та додайте кориці, меленого імбиру, какао-порошку, солі та розпушувача.

Замісіть м'яке еластичне тісто, яке буде трохи липнути до рук, але це не страшно. Готове тісто загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник мінімум на дві години, а краще на ніч. Потім дістаньте тісто та залиште за кімнатної температури ще на годину.

Після цього розкачайте тісто у пласт товщиною приблизно 4 мм. За допомогою будь-яких формочок виріжте з тіста фігурки. Застеліть деко пергаментом та викладіть фігурки з тіста.

Випікайте печиво у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 хвилин. Готовому печиву дайте трохи охолонути, а потім прикрасьте, як вашій душі заманеться.

Особливо смачно їсти печиво з чашкою гарячого какао!

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