Для зимней атмосферы: готовим популярное имбирное печенье от Евгения Клопотенко (видео)

Как появился имбирный пряник?

Имбирные пряники были привезены в Европу в 992 году армянским монахом, семь лет изучавшим искусство приготовления этих сладостей во Франции.

В 15 веке шведские монахини пекли пряники, чтобы облегчить расстройство пищеварения. Также был обычай выпекать белые булочки и окрашивать их для оконных украшений. Англичане считали, что пряники обладают лечебными свойствами.

В разных странах мира это рождественское печенье готовят по-разному. В Бразилии, например, пекут не просто коврижку, а целый имбирный пирог.

Традиционная форма пряника - это человечек. Его придумали для того, чтобы развлечь Королеву Елизавету I.

Имбирное печенье производят в форме человечка (фото: unsplash.com)

Рецепт имбирного печенья

Для приготовления вам понадобится:

два яйца

350 граммов муки

200 граммов сахара

пол чайной ложки соли

одна чайная ложка корицы

полчайной ложки разрыхлителя

одна чайная ложка какао-порошка

одна чайная ложка молотого имбиря

200 граммов мягкого сливочного масла

Пошаговое приготовление

Для теста смешайте в миске муку, сахар и масло. Вбейте яйца и добавьте корицы, молотого имбиря, какао-порошка, соли и разрыхлителя.

Замесите мягкое эластичное тесто, которое будет немного прилипнуть к рукам, но это не страшно. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и уложите в холодильник минимум на два часа, а лучше на ночь. Затем достаньте тесто и оставьте при комнатной температуре еще час.

После этого раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 4 мм. С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки. Застелите противень пергаментом, и выложите фигурки из теста.

Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут. Готовому печенью дайте немного остыть, а затем украсьте, как вашей душе вздумается.

Особенно вкусно есть печенье с чашкой горячего какао!