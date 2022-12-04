Для зимової атмосфери: готуємо популярне імбирне печиво від Євгена Клопотенка (відео)
Настав час розвішувати кімнатою гірлянди, кутатися в теплі пледи та проводити сімейні вечори з коханими людьми.
А для того, щоб зробити ці вечори ще й смачними радимо приготувати смачне імбирне печиво!
Як покроково зробити десерт - дивіться нижче в матеріалі Styler.
Як з'явився імбирний пряник?
Імбирні пряники були привезені до Європи в 992 році вірменським ченцем, який сім років вивчав мистецтво приготування цих солодощів у Франції.
У 15 столітті шведські черниці пекли пряники, щоб полегшити розлад травлення. Також був звичай випікати білі булочки та фарбувати їх для віконних прикрас. Англійці вважали, що пряники мають лікувальні властивості.
У різних країнах світу це різдвяне печиво готують по-різному. У Бразилії, наприклад, печуть не просто пряник, а цілий імбирний пиріг.
Традиційна форма пряника - це чоловічок. Його вигадали для того, щоб розважити Королеву Єлизавету I.
Імбирне печиво виготовляють у формі чоловічка (фото: unsplash.com)
Рецепт імбирного печива
Для приготування вам знадобиться:
- два яйця
- 200 грамів цукру
- 350 грамів борошна
- пів чайної ложки солі
- одна чайна ложка кориці
- пів чайної ложки розпушувача
- одна чайна ложка какао-порошку
- одна чайна ложка меленого імбиру
- 200 грамів м'якого вершкового масла
Покрокове приготування
Для тіста змішайте у мисці борошно, цукор та масло. Вбийте яйця та додайте кориці, меленого імбиру, какао-порошку, солі та розпушувача.
Замісіть м'яке еластичне тісто, яке буде трохи липнути до рук, але це не страшно. Готове тісто загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник мінімум на дві години, а краще на ніч. Потім дістаньте тісто та залиште за кімнатної температури ще на годину.
Після цього розкачайте тісто у пласт товщиною приблизно 4 мм. За допомогою будь-яких формочок виріжте з тіста фігурки. Застеліть деко пергаментом та викладіть фігурки з тіста.
Випікайте печиво у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 хвилин. Готовому печиву дайте трохи охолонути, а потім прикрасьте, як вашій душі заманеться.
Особливо смачно їсти печиво з чашкою гарячого какао!
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