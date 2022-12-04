Для зимней атмосферы: готовим популярное имбирное печенье от Евгения Клопотенко (видео)
Пора развешивать комнатой гирлянды, кутаться в теплые пледы и проводить семейные вечера с любимыми людьми.
А для того, чтобы сделать эти вечера еще и вкусными советуем приготовить вкусное имбирное печенье!
Как пошагово сделать десерт - смотрите ниже в материале Styler.
Как появился имбирный пряник?
Имбирные пряники были привезены в Европу в 992 году армянским монахом, семь лет изучавшим искусство приготовления этих сладостей во Франции.
В 15 веке шведские монахини пекли пряники, чтобы облегчить расстройство пищеварения. Также был обычай выпекать белые булочки и окрашивать их для оконных украшений. Англичане считали, что пряники обладают лечебными свойствами.
В разных странах мира это рождественское печенье готовят по-разному. В Бразилии, например, пекут не просто коврижку, а целый имбирный пирог.
Традиционная форма пряника - это человечек. Его придумали для того, чтобы развлечь Королеву Елизавету I.
Имбирное печенье производят в форме человечка (фото: unsplash.com)
Рецепт имбирного печенья
Для приготовления вам понадобится:
- два яйца
- 350 граммов муки
- 200 граммов сахара
- пол чайной ложки соли
- одна чайная ложка корицы
- полчайной ложки разрыхлителя
- одна чайная ложка какао-порошка
- одна чайная ложка молотого имбиря
- 200 граммов мягкого сливочного масла
Пошаговое приготовление
Для теста смешайте в миске муку, сахар и масло. Вбейте яйца и добавьте корицы, молотого имбиря, какао-порошка, соли и разрыхлителя.
Замесите мягкое эластичное тесто, которое будет немного прилипнуть к рукам, но это не страшно. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и уложите в холодильник минимум на два часа, а лучше на ночь. Затем достаньте тесто и оставьте при комнатной температуре еще час.
После этого раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 4 мм. С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки. Застелите противень пергаментом, и выложите фигурки из теста.
Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут. Готовому печенью дайте немного остыть, а затем украсьте, как вашей душе вздумается.
Особенно вкусно есть печенье с чашкой горячего какао!
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