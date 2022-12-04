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Для зимней атмосферы: готовим популярное имбирное печенье от Евгения Клопотенко (видео)

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Воскресенье 04 декабря 2022 14:05
Для зимней атмосферы: готовим популярное имбирное печенье от Евгения Клопотенко (видео) Готовим имбирное печенье пошагово (фото: unsplash.com)
Автор: Юлия Гаюк

Пора развешивать комнатой гирлянды, кутаться в теплые пледы и проводить семейные вечера с любимыми людьми.

А для того, чтобы сделать эти вечера еще и вкусными советуем приготовить вкусное имбирное печенье!

Как пошагово сделать десерт - смотрите ниже в материале Styler.

Как появился имбирный пряник?

Имбирные пряники были привезены в Европу в 992 году армянским монахом, семь лет изучавшим искусство приготовления этих сладостей во Франции.

В 15 веке шведские монахини пекли пряники, чтобы облегчить расстройство пищеварения. Также был обычай выпекать белые булочки и окрашивать их для оконных украшений. Англичане считали, что пряники обладают лечебными свойствами.

В разных странах мира это рождественское печенье готовят по-разному. В Бразилии, например, пекут не просто коврижку, а целый имбирный пирог.

Традиционная форма пряника - это человечек. Его придумали для того, чтобы развлечь Королеву Елизавету I.

Для зимней атмосферы: готовим популярное имбирное печенье от Евгения Клопотенко (видео)

Имбирное печенье производят в форме человечка (фото: unsplash.com)

Рецепт имбирного печенья

Для приготовления вам понадобится:

  • два яйца
  • 350 граммов муки
  • 200 граммов сахара
  • пол чайной ложки соли
  • одна чайная ложка корицы
  • полчайной ложки разрыхлителя
  • одна чайная ложка какао-порошка
  • одна чайная ложка молотого имбиря
  • 200 граммов мягкого сливочного масла

Пошаговое приготовление
Для теста смешайте в миске муку, сахар и масло. Вбейте яйца и добавьте корицы, молотого имбиря, какао-порошка, соли и разрыхлителя.

Замесите мягкое эластичное тесто, которое будет немного прилипнуть к рукам, но это не страшно. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и уложите в холодильник минимум на два часа, а лучше на ночь. Затем достаньте тесто и оставьте при комнатной температуре еще час.

После этого раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 4 мм. С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки. Застелите противень пергаментом, и выложите фигурки из теста.

Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут. Готовому печенью дайте немного остыть, а затем украсьте, как вашей душе вздумается.

Особенно вкусно есть печенье с чашкой горячего какао!

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