Зимові ночі довгі. В Чорнобилі показали тварин, які не сплять уночі

Зазначається, що загалом коні Пржевальського не належать до нічних тварин.

"Таки не всі сплять уночі. Навіть коні, які загалом не належать до нічних тварин. Але зимові ночі – довгі. Є час і виспатись, і просто відпочити, і з’ясувати стосунки, поки вожак не розборонить. А, може, це просто вияв конячої ніжності, адже пржевальці, здебільшого, є стадними тваринами? Дотики й легкі покусування можуть бути виявом прихильності", - сказано у повідомленні.

Коні Пржевальского уночі в Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Цей вид відноситься до диких коней і не може бути прирученим чи домашнім. Коні Пржевальського мають одну з найдавніших особливостей забарвлення коней – саврасову масть. Вона характеризується пастельними відтінками гнідо-саврасової масті з характерною темною смугою вздовж спини.

Кінь Пржевальського відноситься до східного підвиду диких коней. Їхніми попередниками були тарпани, проте вони були винищені до кінця XIX століття. Тому зараз кінь Пржевальського - це єдиний вид диких коней.

Коні Пржевальського є рідкісним чи зникаючим виглядом. У дикій природі вони повністю зникли в середині XX століття, але збереглися у зоопарках.