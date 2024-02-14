Зимние ночи длинные. В Чернобыле показали животных, которые не спят ночью

Отмечается, что в общем лошади Пржевальского не принадлежат к ночным животным.

"Так не все спят ночью. Даже лошади, которые вообще не принадлежат к ночным животным. Но зимние ночи - долгие. Есть время и выспаться, и просто отдохнуть, и выяснить отношения, пока вожак не разнимет. А, может, это просто проявление лошадиной нежности, ведь пржевальцы, в основном, являются стадными животными? Прикосновения и легкие покусывания могут быть проявлением привязанности", - говорится в сообщении.

Лошади Пржевальского ночью в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Этот вид относится к диким коням и не может быть прирученным или домашним. Лошади Пржевальского имеют одну из самых древних особенностей окраски лошадей - саврасовую масть. Она характеризуется пастельными оттенками гнедо-саврасовой масти с характерной темной полосой вдоль спины.

Лошадь Пржевальского относится к восточному подвиду диких коней. Их предшественниками были тарпаны, но они были истреблены до конца XIX века. Поэтому сейчас лошадь Пржевальского - это единственный вид диких лошадей.

Лошади Пржевальского являются редким или исчезающим видом. В дикой природе они полностью исчезли в середине XX века, но сохранились в зоопарках.