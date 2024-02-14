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Зимові ночі довгі. В Чорнобилі показали тварин, які не сплять уночі

Чорнобиль, Середа 14 лютого 2024 09:47
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Зимові ночі довгі. В Чорнобилі показали тварин, які не сплять уночі В Чорнобилі показали коней на нічній прогулянці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Чорнобильскому заповіднику тварини почувають себе захищено і комфортно. Дехто зі звірів на Поліссі може не спати уночі. Так, на камеру потрапили коні Пржевальського за своїми нічними забавами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис заповідника у Facebook.

Зазначається, що загалом коні Пржевальського не належать до нічних тварин.

"Таки не всі сплять уночі. Навіть коні, які загалом не належать до нічних тварин. Але зимові ночі – довгі. Є час і виспатись, і просто відпочити, і з’ясувати стосунки, поки вожак не розборонить. А, може, це просто вияв конячої ніжності, адже пржевальці, здебільшого, є стадними тваринами? Дотики й легкі покусування можуть бути виявом прихильності", - сказано у повідомленні.

Зимові ночі довгі. В Чорнобилі показали тварин, які не сплять уночіКоні Пржевальского уночі в Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Цей вид відноситься до диких коней і не може бути прирученим чи домашнім. Коні Пржевальського мають одну з найдавніших особливостей забарвлення коней – саврасову масть. Вона характеризується пастельними відтінками гнідо-саврасової масті з характерною темною смугою вздовж спини.

Кінь Пржевальського відноситься до східного підвиду диких коней. Їхніми попередниками були тарпани, проте вони були винищені до кінця XIX століття. Тому зараз кінь Пржевальського - це єдиний вид диких коней.

Коні Пржевальського є рідкісним чи зникаючим виглядом. У дикій природі вони повністю зникли в середині XX століття, але збереглися у зоопарках.

Раніше у Чорнобилі показали зграю диких тварин.

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