ua en ru
Ср, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зимние ночи длинные. В Чернобыле показали животных, которые не спят ночью

Чернобыль, Среда 14 февраля 2024 09:47
UA EN RU
Зимние ночи длинные. В Чернобыле показали животных, которые не спят ночью В Чернобыле показали лошадей на ночной прогулке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике животные чувствуют себя защищено и комфортно. Некоторые из зверей на Полесье могут бодрствовать ночью. Так, на камеру попали кони Пржевальского со своими ночными забавами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост заповедника в Facebook.

Отмечается, что в общем лошади Пржевальского не принадлежат к ночным животным.

"Так не все спят ночью. Даже лошади, которые вообще не принадлежат к ночным животным. Но зимние ночи - долгие. Есть время и выспаться, и просто отдохнуть, и выяснить отношения, пока вожак не разнимет. А, может, это просто проявление лошадиной нежности, ведь пржевальцы, в основном, являются стадными животными? Прикосновения и легкие покусывания могут быть проявлением привязанности", - говорится в сообщении.

Зимние ночи длинные. В Чернобыле показали животных, которые не спят ночьюЛошади Пржевальского ночью в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Этот вид относится к диким коням и не может быть прирученным или домашним. Лошади Пржевальского имеют одну из самых древних особенностей окраски лошадей - саврасовую масть. Она характеризуется пастельными оттенками гнедо-саврасовой масти с характерной темной полосой вдоль спины.

Лошадь Пржевальского относится к восточному подвиду диких коней. Их предшественниками были тарпаны, но они были истреблены до конца XIX века. Поэтому сейчас лошадь Пржевальского - это единственный вид диких лошадей.

Лошади Пржевальского являются редким или исчезающим видом. В дикой природе они полностью исчезли в середине XX века, но сохранились в зоопарках.

Ранее в Чернобыле показали стаю диких животных.

Читайте также, что в Чернобыле снова зафиксировали редкого зверя, знакомого нам из сказок.

Читайте РБК-Украина в Google News
тварини Чернобыль
NEWS
Одно из новейших суден РФ. Что известно о БДК "Цезарь Куников", который уничтожила Украина
Одно из новейших суден РФ. Что известно о БДК "Цезарь Куников", который уничтожила Украина