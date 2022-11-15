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Зимові канікули в Україні: новий графік відпочинку школярів і де будуть переноси

Фото: Коли в Україні будуть зимові канікули (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Зимові канікули в Україні традиційно почнуться в кінці грудня, але в деяких містах вони будуть пролонговані, або ж об'єднані з осінніми.

Як будуть відпочивати школярі - читайте нижче в матеріалі Styler.

Канікули в Києві будуть місяць, але навчальний рік продовжать

Як повідомив Віталій Кличко, зимові канікули в столичних школах розпочнуться за графіком - з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць - до 27 січня 2023 року.

Школи в цей час опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. При цьому вчителі можуть використати цей час для оплачуваної відпустки.

Якщо ж у столиці буде надзвичайна ситуація з опаленням, то частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву.

При цьому навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня.

В яких містах і областях осінні канікули поєднали з зимовими

Загалом осінні канікули на зимовий період перенесли у 28% загальноосвітніх навчальних закладах.

Сумістити осінні і зимові канікули вирішили у Львові, Рівному (з 26 грудня до 22 січня включно). У Тернопільській області – частково, за рішенням громад.

Також перенесли осінні канікули на зимові у Переяславській громаді під Києвом. Вони розпочнуться 26 грудня і триватимуть чотири тижні.

Канікули мають тривати не більше 30 днів

За законом, навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня. Дати канікул кожна школа встановлює самостійно, спираючись на рекомендації Міністерства освіти і ситуацію з безпекою в регіоні. Загальна тривалість канікул без урахування літніх повинна становити не менше 30 днів.

Згідно стандартного графіку, зимові канікули мають тривати з 26 грудня 2022 року по 8 січня 2023 року. Весняний відпочинок - з 27 березня 2023 року по 2 квітня 2023 року.

Раніше ми писали про календар вихідних і робочих грудня 2022.

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