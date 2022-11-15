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Зимние каникулы в Украине: новый график отдыха школьников и где будут переносы

Фото: Когда в Украине будут зимние каникулы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Зимние каникулы в Украине традиционно начнутся в конце декабря, но в некоторых городах они будут пролонгированы или объединены с осенними.

Как будут отдыхать школьники – читайте ниже в материале Styler.

Каникулы в Киеве будут месяц, но учебный год продлят

Как сообщил Виталий Кличко, зимние каникулы в столичных школах начнутся по графику – с 26 декабря 2022 года. Но продлятся месяц – до 27 января 2023 года.

Школы в это время будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. При этом учителя могут использовать это время для оплачиваемого отпуска.

Если же в столице будет чрезвычайная ситуация с отоплением, часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева.

При этом учебный год продлится в столичных школах до 1 июля.

В каких городах и областях осенние каникулы соединили с зимними

В целом осенние каникулы на зимний период перенесли в 28% общеобразовательных учебных заведений.

Совместить осенние и зимние каникулы решили во Львове, Ровно (с 26 декабря по 22 января включительно). В Тернопольской области – частично по решению общин.

Также перенесли осенние каникулы на зимние в Переяславской общине под Киевом. Они начнутся 26 декабря и продлятся четыре недели.

Каникулы должны продолжаться не более 30 дней

По закону учебный год в Украине длится с 1 сентября по 30 июня. Даты каникул каждая школа устанавливает самостоятельно, основываясь на рекомендациях Министерства образования и ситуации с безопасностью в регионе. Длительность каникул без учета летних должна составлять не менее 30 дней.

Согласно стандартному графику, зимние каникулы должны продолжаться с 26 декабря 2022 по 8 января 2023 года. Весенний отдых – с 27 марта 2023 года по 2 апреля 2023 года.

Ранее мы писали о календаре выходных и рабочих декабря 2022 года.

Также читайте, когда в Украине Пасха, Троица, Вербное воскресенье в 2023 году.

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