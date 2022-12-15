Зимові канікули у Одесі, Миколаєві і Херсоні: графік

Школярі в Одесі, Миколаєві та Херсоні підуть взимку на канікули. Відпочинок від навчання запланований в середньому на кінець грудня та початок січня. Однак, термін можуть продовжити, якщо погіршиться ситуація у регіоні.

Скільки відпочиватимуть школярі у кожному місті - читайте нижче .

Одеса

Цьогоріч в Одесі шкільні зимові канікули розпочнуться наприкінці грудня і триватимуть два тижні. Загалом діти відпочиватимуть з 2 грудня по 8 січня.

Директор департаменту освіти та науки місцевої міськради Олена Буйневич розповіла, що продовжувати відпочинок дітям через відключення світла не планують.

Миколаїв

У Миколаївській області планують розпочати канікули 24 - 25 грудня 2022 року, проте є і такі громади, у яких стартують 29 - 31 грудня.

Кінець запланований на 8 - 24 січня 2023 року залежно від дати початку канікул.

Заступник мера Миколаєва Анатолій Петров розповів, що навчальні заклади працюють дистанційно і не можуть планувати канікули довшими.

Однак канікули можуть продовжити, якщо будуть перебої з електрикою та інтернетом.

Херсон

У Херсонський ОВА розповіли, що у 118 зі 156 закладів загальної середньої освіти канікули заплановані на період з 24 - 26 грудня до 8 січня.

У решті закладів відпочинок триватиме з 27-31 грудня до 8-15 січня. Лише в одній школі канікули заплановані майже на місяць, з 25 грудня до 20 січня.