Зимние каникулы в Одессе, Николаеве и Херсоне: график
Школьники в Одессе, Николаеве и Херсоне отправятся зимой на каникулы. Отдых от учебы запланирован в среднем на конец декабря и начало января. Однако срок могут продлиться, если ухудшится ситуация в регионе.
Сколько будут отдыхать школьники в каждом городе - читайте ниже.
Одесса
В этом году в Одессе школьные зимние каникулы начнутся в конце декабря и продлятся две недели. В целом дети будут отдыхать о 2 декабря по 8 января.
Директор департамента образования и науки местного горсовета Елена Буйневич рассказала, что продолжать отдых детям из-за отключения света не планируют.
Николаев
В Николаевской области планируют начать каникулы 24 - 25 декабря 2022, однако есть и такие общины, в которых стартуют 29 - 31 декабря.
Конец запланирован на 8 - 24 января 2023 года в зависимости от даты начала каникул.
Заммэра Николаева Анатолий Петров рассказал, что учебные заведения работают дистанционно и не могут планировать каникулы длиннее.
Однако каникулы могут продлиться, если будут перебои с электричеством и интернетом.
Херсон
В Херсонский ОВА рассказали, что в 118 из 156 заведений общего среднего образования каникулы запланированы на период с 24 - 26 декабря по 8 января.
В остальных заведениях отдых продлится с 27-31 декабря по 8-15 января. Только в одной школе каникулы запланированы почти на месяц, с 25 декабря по 20 января.
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