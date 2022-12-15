Зимние каникулы в Одессе, Николаеве и Херсоне: график

Школьники в Одессе, Николаеве и Херсоне отправятся зимой на каникулы. Отдых от учебы запланирован в среднем на конец декабря и начало января. Однако срок могут продлиться, если ухудшится ситуация в регионе.

Сколько будут отдыхать школьники в каждом городе - читайте ниже .

Одесса

В этом году в Одессе школьные зимние каникулы начнутся в конце декабря и продлятся две недели. В целом дети будут отдыхать о 2 декабря по 8 января.

Директор департамента образования и науки местного горсовета Елена Буйневич рассказала, что продолжать отдых детям из-за отключения света не планируют.

Николаев

В Николаевской области планируют начать каникулы 24 - 25 декабря 2022, однако есть и такие общины, в которых стартуют 29 - 31 декабря.

Конец запланирован на 8 - 24 января 2023 года в зависимости от даты начала каникул.

Заммэра Николаева Анатолий Петров рассказал, что учебные заведения работают дистанционно и не могут планировать каникулы длиннее.

Однако каникулы могут продлиться, если будут перебои с электричеством и интернетом.

Херсон

В Херсонский ОВА рассказали, что в 118 из 156 заведений общего среднего образования каникулы запланированы на период с 24 - 26 декабря по 8 января.

В остальных заведениях отдых продлится с 27-31 декабря по 8-15 января. Только в одной школе каникулы запланированы почти на месяц, с 25 декабря по 20 января.