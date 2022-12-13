Зимові канікули у Львові, Івано-Франківську і на Волині: коли і скільки триватимуть

Через постійні атаки російських військових та проблеми з електропостачанням терміни зимових канікул в багатьох школах України зазнали змін. Тепер заклади загальної середньої освіти можуть переносити ці терміни самостійно.
Коли діти у Львові, Івано-Франківську та у Волинській область підіть на зимові канікули - читайте нижче.
Нещодавно очільник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк заявляв, що частина львівських школярів відпочиватиме 15 днів, інші будуть на канікулах майже місяць.
Зокрема, більшість директорів вважають, що якщо є можливість вчитися, то діти мають ходити до школи. Однак, надалі усе залежатиме від ситуації.
За його словами, головне аби школи відпрацювали 175 днів у навчальному році, а канікули можуть корегувати самостійно.
В одних школах канікули розпочнуться з 25 грудня 2022 року і триватимуть орієнтовно до 22 січня 2023 року. В інших можуть початися з 31 грудня - і до середини січня.
Івано-Франківські школярі на зимових канікулах відпочиватимуть цілих два місяці. Все тому, що осінніх канікул у школах не було.
Очільниця департаменту освіти міської ради Вікторія Дротянко розповідала, що таке рішення прийняли з метою економії світла та тепла. За її словами, саме у ці місяці, у випадку небезпеки, в укриттях буде надто холодно.
Зокрема, школи Прикарпаття самостійно визначатимуть, коли проводити канікули.
Загалом канікули у школах Івано-Франківської громади триватимуть з 23 грудня до 27 лютого.
Терміни проведення канікул у школах будуть залежати від ситуації в області, а також від того, чи був у школярів осінній відпочинок.
Попередньо у школах Волинської області канікули відбудуться в період з 24 грудня 2022 до 15 січня 2023 року.
Начальниця управління освіти Волинської ОВА Людмила Плахотна розповідала, що усе буде залежати від безпекової ситуації, а також від виду опалення закладу. Якщо приміщення школи опалюється газом, канікули можуть бути довшими. Якщо ж опалюють дровами або вугіллям, то канікули можуть бути тільки на різдвяні свята.
Додамо, що відповідно до стандартного графіка зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.
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