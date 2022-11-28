Зимові канікули в школах, коледжах та університетах: графік та скільки триватимуть

Зимові канікули у більшості навчальних закладів України розпочнуться про графік - наприкінці грудня. Проте тривалість відпочинку в учнів узимку буде різною – від двох тижнів до одного місяця. Відповідно, можуть зміститися і дати закінчення навчального року у 2023 році.

Коли почнуться зимові канікули та скільки триватимуть - читайте у матеріалі Styler.

Зимові канікули у школах

Міністерство освіти та науки України надало школам право самостійно визначати дати канікул, але при цьому мають враховуватися загальні параметри навчального року, ситуація із захворюваністю, опаленням та безпекою.

Канікули протягом навчального року можуть бути тривалістю не більше одного місяця, а літні – не менше 2 місяців.

Більшість шкіл в Україні поєднали осінні канікули із зимовими, і діти зможуть відпочити майже місяць – з 26 грудня по 27 січня.

У Києві школярі відпочиватимуть з 26 грудня (за фактом – з 25 грудня) до 27 січня. За таким же графіком на відпочинок підуть школи Київської області.

У Львові частина шкіл відправить школярів на канікули за звичайним графіком – на два тижні, з 26 грудня по 8 січня. А частина шкіл об'єднала осінні та зимові канікули, і діти відпочиватимуть майже місяць – з 26 грудня до 27 січня. Деякі школи відпочиватимуть з 25 грудня до 22 січня.

В Івано-Франківську школи будуть закриті з 25 грудня до 1 лютого - дітям об'єднали зимові та осінні канікули.

У Рівному школярам зроблять канікули трохи коротшими – з 25 грудня по 22 січня.

У Тернополі та області – частково школи підуть на канікули з 25 грудня до 8 січня, частково з 25 грудня до 22 січня.

У Чернівцях остаточне рішення ще не ухвалили, але поки що керівництво навчальних закладів схиляється до того, щоб продовжити зимові канікули до 22 січня 2023 року.

У Харкові та області канікули розпочнуться однаково – з 25 грудня. А ось тривалість різна – у деяких школах до 8 січня, у деяких – до 15 січня, а в деяких – до 22 січня.

У Дніпрі канікули у школярів пройдуть за графіком – з 26 грудня по 8 січня.

Усі навчальні заклади, які відпочиватимуть взимку місяць, опалюватимуться мінімально. У деяких приміщеннях можуть зробити пункти обігріву – на період зимових канікул.

Ті школи, які відпочиватимуть узимку 4 тижні, продовжать навчальний рік до середини або кінця червня 2023 року.

Зимові канікули у студентів

У ліцеях та коледжах студенти зможуть відпочити взимку двічі – з 25 грудня до 8 січня, а потім ще 10 днів у лютому – з 10 по 19.

В університетах осіння сесія закінчується 30 грудня. Зимові канікули розпочнуться з 2 січня та триватимуть до 29 січня. У деяких навчальних закладах із 1 січня по 5 лютого.

Вже відомо, що на Волині університети зроблять канікули взимку довші – сесію пропонують закінчити до середини грудня та відправити студентів на відпочинок у другій половині грудня та до кінця січня, початку лютого.

У різних курсів навіть в одному навчальному закладі можуть зміститися дати – першокурсники підуть на відпочинок пізніше, а старші курси – раніше.

Усі вищі навчальні заклади мають право самостійно встановлювати графіки зимових канікул.