Зимние каникулы во Львове, Ивано-Франковске и на Волыни: когда и сколько будут длиться

Из-за постоянных атак российских военных и проблем с электроснабжением сроки зимних каникул во многих школах Украины понесли изменений. Теперь заведения общего среднего образования могут переносить эти термины самостоятельно.
Когда дети во Львове, Ивано-Франковске и Волынской области пойдите на зимние каникулы - читайте ниже.
Недавно глава управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк заявлял, что часть львовских школьников будет отдыхать 15 дней, остальные будут на каникулах почти месяц.
В частности большинство директоров считают, что если есть возможность учиться, то дети должны ходить в школу. Однако в дальнейшем все будет зависеть от ситуации.
По его словам, главное, чтобы школы отработали 175 дней в учебном году, а каникулы могут корректировать самостоятельно.
В одних школах каникулы начнутся с 25 декабря 2022 года и продлятся ориентировочно до 22 января 2023 года. В других могут начаться с 31 декабря - и до середины января.
Ивано-Франковские школьники на зимних каникулах будут отдыхать целых два месяца. Все потому, что осенних каникул в школах не было.
Глава департамента образования городского совета Виктория Дротянко рассказывала, что такое решение было принято с целью экономии света и тепла. По ее словам, именно в эти месяцы в случае опасности в укрытиях будет слишком холодно.
В частности, школы Прикарпатья будут самостоятельно определять, когда проводить каникулы.
В целом каникулы в школах Ивано-Франковской общины продлятся с 23 декабря по 27 февраля.
Сроки проведения каникул в школах будут зависеть от ситуации в области, а также от того, был ли у школьников осенний отдых.
Предварительно в школах Волынской области каникулы состоятся в период с 24 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.
Начальник управления образования Волынской ОВА Людмила Плахотная рассказывала, что все будет зависеть от ситуации безопасности, а также от вида отопления заведения. Если помещение школы отапливается газом, каникулы могут быть длиннее. Если отапливают дровами или углем, то каникулы могут быть только на рождественские праздники.
Добавим, что в соответствии со стандартным графиком зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 и продолжаться до 8 января 2023 года.
Ранее мы сообщали, когда начнутся и сколько будут продолжаться зимние каникулы в колледжах и университетах.
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