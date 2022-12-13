Зимові канікули у Львові, Івано-Франківську і на Волині: коли і скільки триватимуть
Через постійні атаки російських військових та проблеми з електропостачанням терміни зимових канікул в багатьох школах України зазнали змін. Тепер заклади загальної середньої освіти можуть переносити ці терміни самостійно.
Коли діти у Львові, Івано-Франківську та у Волинській область підіть на зимові канікули - читайте нижче.
Коли канікули розпочнуться у Львові
Нещодавно очільник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк заявляв, що частина львівських школярів відпочиватиме 15 днів, інші будуть на канікулах майже місяць.
Зокрема, більшість директорів вважають, що якщо є можливість вчитися, то діти мають ходити до школи. Однак, надалі усе залежатиме від ситуації.
За його словами, головне аби школи відпрацювали 175 днів у навчальному році, а канікули можуть корегувати самостійно.
В одних школах канікули розпочнуться з 25 грудня 2022 року і триватимуть орієнтовно до 22 січня 2023 року. В інших можуть початися з 31 грудня - і до середини січня.
Зимові канікули в Івано-Франківську
Івано-Франківські школярі на зимових канікулах відпочиватимуть цілих два місяці. Все тому, що осінніх канікул у школах не було.
Очільниця департаменту освіти міської ради Вікторія Дротянко розповідала, що таке рішення прийняли з метою економії світла та тепла. За її словами, саме у ці місяці, у випадку небезпеки, в укриттях буде надто холодно.
Зокрема, школи Прикарпаття самостійно визначатимуть, коли проводити канікули.
Загалом канікули у школах Івано-Франківської громади триватимуть з 23 грудня до 27 лютого.
Яка ситуація у Волинській області
Терміни проведення канікул у школах будуть залежати від ситуації в області, а також від того, чи був у школярів осінній відпочинок.
Попередньо у школах Волинської області канікули відбудуться в період з 24 грудня 2022 до 15 січня 2023 року.
Начальниця управління освіти Волинської ОВА Людмила Плахотна розповідала, що усе буде залежати від безпекової ситуації, а також від виду опалення закладу. Якщо приміщення школи опалюється газом, канікули можуть бути довшими. Якщо ж опалюють дровами або вугіллям, то канікули можуть бути тільки на різдвяні свята.
Додамо, що відповідно до стандартного графіка зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.
Раніше ми повідомляли, коли розпочнуться та скільки триватимуть зимові канікули у коледжах та університетах.
Також ми писали, як змінити форму навчання школяра та чому це варто зробити.