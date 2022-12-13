Зимние каникулы во Львове, Ивано-Франковске и на Волыни: когда и сколько будут длиться
Из-за постоянных атак российских военных и проблем с электроснабжением сроки зимних каникул во многих школах Украины понесли изменений. Теперь заведения общего среднего образования могут переносить эти термины самостоятельно.
Когда дети во Львове, Ивано-Франковске и Волынской области пойдите на зимние каникулы - читайте ниже.
Когда каникулы начнутся во Львове
Недавно глава управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк заявлял, что часть львовских школьников будет отдыхать 15 дней, остальные будут на каникулах почти месяц.
В частности большинство директоров считают, что если есть возможность учиться, то дети должны ходить в школу. Однако в дальнейшем все будет зависеть от ситуации.
По его словам, главное, чтобы школы отработали 175 дней в учебном году, а каникулы могут корректировать самостоятельно.
В одних школах каникулы начнутся с 25 декабря 2022 года и продлятся ориентировочно до 22 января 2023 года. В других могут начаться с 31 декабря - и до середины января.
Зимние каникулы в Ивано-Франковске
Ивано-Франковские школьники на зимних каникулах будут отдыхать целых два месяца. Все потому, что осенних каникул в школах не было.
Глава департамента образования городского совета Виктория Дротянко рассказывала, что такое решение было принято с целью экономии света и тепла. По ее словам, именно в эти месяцы в случае опасности в укрытиях будет слишком холодно.
В частности, школы Прикарпатья будут самостоятельно определять, когда проводить каникулы.
В целом каникулы в школах Ивано-Франковской общины продлятся с 23 декабря по 27 февраля.
Какая ситуация в Волынской области
Сроки проведения каникул в школах будут зависеть от ситуации в области, а также от того, был ли у школьников осенний отдых.
Предварительно в школах Волынской области каникулы состоятся в период с 24 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.
Начальник управления образования Волынской ОВА Людмила Плахотная рассказывала, что все будет зависеть от ситуации безопасности, а также от вида отопления заведения. Если помещение школы отапливается газом, каникулы могут быть длиннее. Если отапливают дровами или углем, то каникулы могут быть только на рождественские праздники.
Добавим, что в соответствии со стандартным графиком зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 и продолжаться до 8 января 2023 года.
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