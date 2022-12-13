Зимние каникулы во Львове, Ивано-Франковске и на Волыни: когда и сколько будут длиться

Из-за постоянных атак российских военных и проблем с электроснабжением сроки зимних каникул во многих школах Украины понесли изменений. Теперь заведения общего среднего образования могут переносить эти термины самостоятельно.

Когда дети во Львове, Ивано-Франковске и Волынской области пойдите на зимние каникулы - читайте ниже .

Когда каникулы начнутся во Львове

Недавно глава управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк заявлял, что часть львовских школьников будет отдыхать 15 дней, остальные будут на каникулах почти месяц.

В частности большинство директоров считают, что если есть возможность учиться, то дети должны ходить в школу. Однако в дальнейшем все будет зависеть от ситуации.

По его словам, главное, чтобы школы отработали 175 дней в учебном году, а каникулы могут корректировать самостоятельно.

В одних школах каникулы начнутся с 25 декабря 2022 года и продлятся ориентировочно до 22 января 2023 года. В других могут начаться с 31 декабря - и до середины января.

Зимние каникулы в Ивано-Франковске

Ивано-Франковские школьники на зимних каникулах будут отдыхать целых два месяца. Все потому, что осенних каникул в школах не было.

Глава департамента образования городского совета Виктория Дротянко рассказывала, что такое решение было принято с целью экономии света и тепла. По ее словам, именно в эти месяцы в случае опасности в укрытиях будет слишком холодно.

В частности, школы Прикарпатья будут самостоятельно определять, когда проводить каникулы.

В целом каникулы в школах Ивано-Франковской общины продлятся с 23 декабря по 27 февраля.

Какая ситуация в Волынской области

Сроки проведения каникул в школах будут зависеть от ситуации в области, а также от того, был ли у школьников осенний отдых.

Предварительно в школах Волынской области каникулы состоятся в период с 24 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.

Начальник управления образования Волынской ОВА Людмила Плахотная рассказывала, что все будет зависеть от ситуации безопасности, а также от вида отопления заведения. Если помещение школы отапливается газом, каникулы могут быть длиннее. Если отапливают дровами или углем, то каникулы могут быть только на рождественские праздники.

Добавим, что в соответствии со стандартным графиком зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 и продолжаться до 8 января 2023 года.