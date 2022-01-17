ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зимний салат из капусты, который долго хранится в холодильнике: готовим настоящий "Провансаль"

Новина українською →
Понедельник 17 января 2022 12:35
Зимний салат из капусты, который долго хранится в холодильнике: готовим настоящий "Провансаль" Скриншот: Как приготовить зимний салат из капусты
Автор: Светлана Мащенко

Капуста "Провансаль" - это вкуснейший зимний салат, который долго хранится в холодильнике и отлично подходит в качестве гарнира к основным блюдам.

Рецептом салата поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Капуста - 1 кг
  • Перец сладкий - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Вода - 100 мл (если капуста не сочная)
  • Растительное масло - 50 г
  • Сахар - 50 г
  • Уксус 6% - 3-5 ст. л.
  • Соль - 1 ч. л. с горкой (по вкусу)
  • Лавровый лист, черный перец горошком - по вкусу и по желанию

Нашинкуйте капусту. Добавьте сахар и соль, помните капусту. После этого она выделит сок и уменьшится в объеме.

Нарежьте болгарский перец тонкой соломкой. Натрите морковь на терке для корейской морковки или нарежьте тонкой соломкой. Измельчите чеснок. Добавьте все овощи к капусте и перемешайте.

Добавьте воду, растительное масло. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте чуть больше сахара, соли или уксуса. Также Вы можете добавить лавровый лист и черный перец горошком для аромата.

Утрамбуйте капусту рукой, сверху поставьте плоскую тарелку и груз (например, лоток или банку с водой). Оставьте в холодильнике минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Ранее мы писали, что легендарный повар Джейми Оливер раскрыл секрет идеального зимнего салата из недорогих украинских овощей.

Также блогер поделилась рецептом теста для чебуреков, которые получаются сочными, хрустящими и пузырчатыми.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепты
LITE
Курс на мини: стилист рассказала, какие юбки мы будем носить в этом году
Курс на мини: стилист рассказала, какие юбки мы будем носить в этом году