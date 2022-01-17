Зимний салат из капусты, который долго хранится в холодильнике: готовим настоящий "Провансаль"

Капуста "Провансаль" - это вкуснейший зимний салат, который долго хранится в холодильнике и отлично подходит в качестве гарнира к основным блюдам.

Ингредиенты:

Капуста - 1 кг

Перец сладкий - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Вода - 100 мл (если капуста не сочная)

Растительное масло - 50 г

Сахар - 50 г

Уксус 6% - 3-5 ст. л.

Соль - 1 ч. л. с горкой (по вкусу)

Лавровый лист, черный перец горошком - по вкусу и по желанию

Нашинкуйте капусту. Добавьте сахар и соль, помните капусту. После этого она выделит сок и уменьшится в объеме.

Нарежьте болгарский перец тонкой соломкой. Натрите морковь на терке для корейской морковки или нарежьте тонкой соломкой. Измельчите чеснок. Добавьте все овощи к капусте и перемешайте.

Добавьте воду, растительное масло. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте чуть больше сахара, соли или уксуса. Также Вы можете добавить лавровый лист и черный перец горошком для аромата.

Утрамбуйте капусту рукой, сверху поставьте плоскую тарелку и груз (например, лоток или банку с водой). Оставьте в холодильнике минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь.