В зимнем киевском парке заметили большую белую цаплю: потрясающее видео

В Киеве заметили цаплю большую белую в парке Победы - величественная птица прогуливалась по покрытой снегом земле, на льду около водоема устроила "рыбалку", добывая для себя пищу. Пернатого гиганта сняла на видео жительница столицы, и поделилась кадрами в сети.
Ролик опубликован в Facebook-группе "Птицы Украины".
Нужно сказать, что визит большой цапли в Киев зимой стал приятной неожиданностью, и такое можно наблюдать совсем не часто. И хотя недавно эти крупные водно-болотные птицы активно гнездились в Чернобыльском заповеднике в камышовых зарослях устья реки Припять, но перелет в столицу - правда редкость.
Вообще гнездятся белые цапли (Ardea alba) почти на всей территории Украины, а зимуют обычно в Придунайском регионе и некоторых районах Крыма.
Теперь перелетную крупную птицу встретили в январе и в Киеве. Цапля охотилась за мелкой рыбкой в парке в Днепровском районе, что расположен между станцией метро "Дарница" и Воскресенкой.
Белая цапля ловит рыбу в киевском парке в январе (фото: скриншот с видео facebook.com/fraulein.bi)
"Цапля большая. Парк Победа, Киев. 27.01.22", - подписала видео киевлянка Ирина Александровна.
Видео: в киевском парке в январе заметили большую белую цаплю
Большие белые цапли обитают возле разных водоемов как на морском побережье, так и внутри континента: на заболоченных низменностях, поймах и берегах рек, пресных и соленых озерах, эстуариях и мангровых зарослях. Кроме того, птицу можно увидеть на сельскохозяйственных угодьях, открытых полях, рисовых посадках и вдоль дренажных канав.
Охотится цапля на мелководье или на суше. Рацион составляют лягушки, змеи, рыба, речные раки, мелкие грызуны, сверчки, кузнечики и другие насекомые.
Белая цапля в Киеве в парке "Победа" в январе (фото: скриншот с видео facebook.com/fraulein.bi)
Кстати, предлагаем посмотреть фото, как в январе в Чернобыльском заповеднике заметили колонию больших белых цапель.
Также мы писали о том, что В Киеве белые лебеди облюбовали парк "Наталка" на Оболонской набережной, который уже не первый год становится для грациозных диких птиц одним из любимейших мест зимовки в столице. Орнитологи призвали граждан не подкармливать лебедей, чтобы их не отравить.