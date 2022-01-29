В зимнем киевском парке заметили большую белую цаплю: потрясающее видео

Нужно сказать, что визит большой цапли в Киев зимой стал приятной неожиданностью, и такое можно наблюдать совсем не часто. И хотя недавно эти крупные водно-болотные птицы активно гнездились в Чернобыльском заповеднике в камышовых зарослях устья реки Припять, но перелет в столицу - правда редкость.

Вообще гнездятся белые цапли (Ardea alba) почти на всей территории Украины, а зимуют обычно в Придунайском регионе и некоторых районах Крыма.

Теперь перелетную крупную птицу встретили в январе и в Киеве. Цапля охотилась за мелкой рыбкой в парке в Днепровском районе, что расположен между станцией метро "Дарница" и Воскресенкой.

Белая цапля ловит рыбу в киевском парке в январе (фото: скриншот с видео facebook.com/fraulein.bi)

"Цапля большая. Парк Победа, Киев. 27.01.22", - подписала видео киевлянка Ирина Александровна.

Видео: в киевском парке в январе заметили большую белую цаплю

Большие белые цапли обитают возле разных водоемов как на морском побережье, так и внутри континента: на заболоченных низменностях, поймах и берегах рек, пресных и соленых озерах, эстуариях и мангровых зарослях. Кроме того, птицу можно увидеть на сельскохозяйственных угодьях, открытых полях, рисовых посадках и вдоль дренажных канав.

Охотится цапля на мелководье или на суше. Рацион составляют лягушки, змеи, рыба, речные раки, мелкие грызуны, сверчки, кузнечики и другие насекомые.

Белая цапля в Киеве в парке "Победа" в январе (фото: скриншот с видео facebook.com/fraulein.bi)