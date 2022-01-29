У зимовому київському парку помітили велику білу чаплю: приголомшливе відео

Потрібно сказати, що візит великої чепури до Києва взимку став приємною несподіванкою, і таке можна спостерігати зовсім не часто. І хоча нещодавно ці великі водно-болотні птахи активно гніздилися в Чорнобильському заповіднику в очеретяних заростях гирла річки Прип'ять, але переліт до столиці - таки рідкість.

Взагалі гніздяться білі чепури(Ardea alba) майже на всій території України, а зимують зазвичай в Придунайському регіоні та деяких районах Криму.

Тепер перелітного великого птаха зустріли в січні й у Києві. Чапля (чепура) полювала за дрібною рибкою в парку в Дніпровському районі, що розташований між станцією метро "Дарниця" і Воскресенкою.

Біла чапля ловить рибу в київському парку в січні (фото: скріншот з відео facebook.com/fraulein.bi)

"Чепура велика. Парк Перемога, Київ. 27.01.22", - підписала відео киянка Ірина Олександрівна.

Відео: у київському парку в січні помітили велику білу чаплю

Великі білі чепури мешкають біля різних водойм як на морському узбережжі, так і всередині континенту: на заболочених низовинах, заплавах і берегах річок, прісних і солоних озерах, естуаріях і мангрових заростях. Крім того, птаха можна побачити на сільськогосподарських угіддях, відкритих полях, рисових посадках і вздовж дренажних канав.

Полює чапля на мілководді або на суші. Раціон складають жаби, змії, риба, річкові раки, дрібні гризуни, цвіркуни, коники та інші комахи.

Біла чепура в Києві в парку "Перемога" в січні (фото: скріншот з відео facebook.com/fraulein.bi)