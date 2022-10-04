Зима може виявитися непростою: чи варто чекати на сильні морози та снігопади

Погода в Україні цієї зими може неприємно здивувати мешканців нашої країни. Довгострокові прогнози синоптиків обіцяють нам перепади – від помірних температур до серйозних морозів, яких не було торік.

Чи варто чекати на сильні морози взимку 2022/2023 року - читайте в нашому матеріалі нижче.

Прогноз Леоніда Горбаня

Знаменитий народний синоптик складав прогнози погоди на кілька років наперед. Він у своїй книзі розповів, якою погода буде в Україні до 2030 року. Його прогнози ґрунтувалися на багатьох чинниках - від народних прикмет до взаємозв'язку року з різними планетами.

Грудень 2022

Згідно з прогнозом Горбаня, грудень 2022 року буде м'яким і відносно теплим. Зима розпочнеться з невеликого морозу та у перші дні опади не очікуються. З 6 грудня вдарять невеликі морози, можливий сніг.

Але вже з 12-го числа почне тепліти, можливий сніг з дощем, мокрий сніг. У середині місяця очікується відлига. До кінця грудня знову трохи похолодає, але 2023 рік українці зустрічатимуть із мокрим снігом та відлигою.

Січень 2023

Зима 2023 року підкорятиметься Марсу, а це означає, що варто очікувати й сильні морози, і снігопади, і затяжні холоди.

За прогнозом народного синоптика, стійкі морози будуть цілий місяць із невеликими послабленнями 5-6, 14-15, 27-28 січня. Також часто йтиме сніг та мокрий сніг, а з 25 січня снігопади очікуються практично щодня до кінця місяця.

Лютий 2023

Останній зимовий місяць розпочнеться з помірних морозів, але вже після 4 лютого похолодає. З 6 до 12 можливе потепління, відлига та сніг. З 18 лютого знову прийдуть сильні морози, які продовжаться майже до середини березня.

Весна у роки Марса приходить зазвичай пізно – у другій половині квітня. Горбань прогнозує заморозки до 6 квітня. А от у травні варто очікувати початку літа та спеки. Попередній рік Марса був у 2016 році.

До речі, згідно з календарем народного синоптика, 2022 рік – рік Юпітера. У такі роки зазвичай почало осені прохолодне, багато дощів, а перша половина жовтня – завжди тепла та суха.

Прогноз Wisemeteo

Згідно з прогнозом, який ґрунтується на показниках попередніх років, зима 2022-2023 не сильно відрізнятиметься від попереднього сезону. Очікується суха погода з помірною температурою. А зима розпочнеться 2 грудня – очікується мороз до -1 градуса.

Очікується, що грудень загалом буде трохи теплішим, ніж грудень минулого року. Середня температура очікується близько 0 градусів. Опадів буде небагато.

Січень принесе похолодання та можливі морози до -10 градусів. Хоча більшість днів температура повітря коливатиметься від +2 до -5 градусів. Снігу у січні буде зовсім небагато, але й сонячних днів теж буде мало.

Лютий також буде прохолодним, і на початку місяця можливі серйозні морози. Середина місяця буде похмурою, дощовою і відносно теплою, від -1 до +4 градусів.