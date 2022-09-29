Чи буде в Україні "бабине літо" і коли випаде перший сніг: прогноз синоптика

В Україні зазвичай "бабине літо" спостерігається на початку - в середині жовтня. Однак, синоптики кажуть, що цьогоріч у цей період може бути дощ та навіть сніг.

Про це Meteoprog розповів синоптик та кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За словами фахівця, вересень виявився вологим та прохолодним. Кількість опадів перевищила норму у 2-3 рази, за винятком південних областей. У центральних, північних та західних регіонах місцями випало 100- 172 мм, у Карпатах 203 - 338 мм.

Температура повітря була нижчою за норму, через хмарне небо. Також у високогірній частині Карпат випадав сніг. Лише в останні дні вересня погода порадували українців теплими сонячними днями.

Що буде у жовтні

Кібальчич каже, що у жовтні середньомісячна температура, за розрахунками Українського гідрометцентру, опиниться в межах +6…+9ºС, у південній частині +10…+11ºС.

"Перша декада місяця очікується прохолодною, але потім поступово із середини жовтня температура трохи підвищиться, хоча і не у всіх областях", - розповів він.

Окрім того, ще можливе "бабине літо", але про його терміни та тривалість ще невідомо.

Також кількість опадів в Україні, ймовірно, буде перевищувати норми на 20 - 40%. До того ж лише на півдні країни зволоження буде помірним, подекуди навіть з дефіцитом дощів.

Сумарна кількість опадів за жовтень у деяких містах становитиме 40 - 80 мм, у Карпатах близько 100 - 130 мм. Також перший сніг у деяких регіонах країни може випасти вже у другій декаді жовтня, що не є аномальним для другого місяця осені.

"Жовтень позиціонує себе як "перехідний" місяць від літніх до зимових процесів, тому прогнозування синоптичних умов із тривалою завчасністю є в цей період дуже складним завданням", - йдеться у повідомленні.