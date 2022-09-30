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Бабине літо скасовується? Синоптики оновили прогнози погоди

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П'ятниця 30 вересня 2022 16:00
Бабине літо скасовується? Синоптики оновили прогнози погоди Фото: Погода в Україні (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями радуватиме не всіх мешканців країни. Очікувалося, що з перших днів жовтня більшість областей накриє теплою та сонячною погодою, але, на жаль, свіжі прогнози синоптиків зовсім інші.

Коли ж в Україні буде потепління та бабине літо – читайте у матеріалі нижче.

За прогнозами народних синоптиків, справжнє тепло у середині осені варто чекати у середині першої декади жовтня. У книзі Леоніда Горбаня сказано, що потепління та ясна погода прийде лише після 4 жовтня та протримається до 17 жовтня.

За прогнозом Володимира Деркача, початок жовтня буде прохолодним та дощовим. А бабине літо прийде пізніше, але протримається до 14 жовтня. Потім почне холоднішати ночами, але денна температура опускатиметься поступово.

Бабине літо скасовується? Синоптики оновили прогнози погоди

Скріншот

Як повідомляє "Погодний радар", наприкінці цього тижня висока температура повітря можлива лише у південній частині України. Інші області будуть між холодними та теплими повітряними масами, тому там буде прохолодніше. Також на півночі, заході, у центрі та на сході очікується сильна хмарність та часті дощі.

Починаючи з неділі помітно похолодає, спочатку на заході, півночі країни, а потім і на решті території. Похолодання супроводжуватиметься опадами, які можуть бути сильнішими у північних, західних та східних районах. На півдні можливі грози. -50 мм опадів", - прогнозують синоптики.

Бабине літо скасовується? Синоптики оновили прогнози погодиБабине літо скасовується? Синоптики оновили прогнози погоди

Скріншоти

Перший тиждень жовтня буде прохолодним, очікується +10+15 у північній половині країни та +18+20 на півдні. Очікуються дощі у першій половині тижня.

"Перша половина тижня наступного тижня буде дощовою, а друга, хоч і прохолодною, але без опадів. Схоже, що бабине літо, якщо й порадувало українців теплом, то не надто довго. Залишається надія, що ще одна хвиля потепління в жовтні все-таки буде", - йдеться у прогнозі.

Бабине літо скасовується? Синоптики оновили прогнози погоди

Карта погоди у Києві на жовтень

До речі, раніше ми повідомляли, яку погоду синоптики обіцяють українцям до кінця осені.

А також ми розповідали про те, який прогноз погоди дають на жовтень 2022 року.

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