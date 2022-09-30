Бабине літо скасовується? Синоптики оновили прогнози погоди

Погода в Україні найближчими днями радуватиме не всіх мешканців країни. Очікувалося, що з перших днів жовтня більшість областей накриє теплою та сонячною погодою, але, на жаль, свіжі прогнози синоптиків зовсім інші.

Коли ж в Україні буде потепління та бабине літо – читайте у матеріалі нижче.

За прогнозами народних синоптиків, справжнє тепло у середині осені варто чекати у середині першої декади жовтня. У книзі Леоніда Горбаня сказано, що потепління та ясна погода прийде лише після 4 жовтня та протримається до 17 жовтня.

За прогнозом Володимира Деркача, початок жовтня буде прохолодним та дощовим. А бабине літо прийде пізніше, але протримається до 14 жовтня. Потім почне холоднішати ночами, але денна температура опускатиметься поступово.

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Як повідомляє "Погодний радар", наприкінці цього тижня висока температура повітря можлива лише у південній частині України. Інші області будуть між холодними та теплими повітряними масами, тому там буде прохолодніше. Також на півночі, заході, у центрі та на сході очікується сильна хмарність та часті дощі.

Починаючи з неділі помітно похолодає, спочатку на заході, півночі країни, а потім і на решті території. Похолодання супроводжуватиметься опадами, які можуть бути сильнішими у північних, західних та східних районах. На півдні можливі грози. -50 мм опадів", - прогнозують синоптики.

Скріншоти

Перший тиждень жовтня буде прохолодним, очікується +10+15 у північній половині країни та +18+20 на півдні. Очікуються дощі у першій половині тижня.

"Перша половина тижня наступного тижня буде дощовою, а друга, хоч і прохолодною, але без опадів. Схоже, що бабине літо, якщо й порадувало українців теплом, то не надто довго. Залишається надія, що ще одна хвиля потепління в жовтні все-таки буде", - йдеться у прогнозі.

Карта погоди у Києві на жовтень