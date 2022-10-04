Зима может оказаться непростой: стоит ли ждать сильных морозов и снегопадов

Погода в Украине этой зимой может неприятно удивить жителей нашей страны. Долгосрочные прогнозы синоптиков обещают нам перепады - от умеренных температур до серьезных морозов, которых не было даже в прошлом году.

Стоит ли ждать сильных морозов зимой 2022/2023 года - читайте в нашем материале ниже.

Прогноз Леонида Горбаня

Знаменитый народный синоптик составлял прогнозы погоды на несколько лет вперед. Он в своей книге рассказал, какая погода будет в Украине до 2030 года. Его прогнозы основывались на очень многих факторах - от народных примет до взаимосвязи года с разными планетами.

Декабрь 2022

Согласно прогнозу Горбаня, декабрь в 2022 году будет мягкий и относительно теплый. Зима начнется с небольшого мороза и в первые дни осадки не ожидаются. С 6 декабря ударят небольшие морозы, возможен снег.

Но уже с 12 числа начнет теплеть, возможен снег с дождем, мокрый снег. В середине месяца ожидается оттепель. К концу декабря снова немного похолодает, но 2023 год украинцы будут встречать с мокрым снегом и оттепелью.

Январь 2023

Зима в 2023 году будет подчиняться Марсу, а это значит, что стоит ожидать и сильные морозы, и снегопады, и затяжные холода.

По прогнозу народного синоптика, устойчивые морозы будут целый месяц с небольшими послаблениями 5-6, 14-15, 27-28 января. Также часто будет идти снег и мокрый снег, а с 25 января снегопады ожидаются практически ежедневно до конца месяца.

Февраль 2023

Последний зимний месяц начнется с умеренных морозов, но уже после 4 февраля сильно похолодает. С 6 до 12 возможно потепление, оттепель и снег. С 18 февраля снова придут сильные морозы, которые продлятся почти до середины марта.

Весна в годы Марса приходит обычно поздно - во второй половине апреля. Горбань прогнозирует заморозки до 6 апреля. А вот в мае стоит ожидать начала лета и жару. Предыдущий год Марса был в 2016 году.

Кстати, согласно календарю народного синоптика, 2022 год - год Юпитера. В такие года обычно начало осени прохладное, много дождей, а первая половина октября - всегда теплая и сухая.

Прогноз Wisemeteo

Согласно прогнозу, который основан на показателях предыдущих лет, зима 2022-2023 не сильно будет отличаться от предыдущего сезона. Ожидается сухая погода, с умеренной температурой. А зима начнется 2 декабря - ожидается мороз до -1 градуса.

Ожидается, что декабрь в целом будет немного теплее, чем декабрь в прошлом году. Средняя температура ожидается около 0 градусов. Осадков будет немного.

Январь принесет похолодание и возможны морозы до -10 градусов. Хотя в большинство дней температура воздуха будет колебаться от +2 до -5 градусов. Снега в январе будет совсем немного, но и солнечный дней тоже будет мало.

Февраль также будет прохладным и в начале месяца возможны серьезные морозы. Середина месяца будет пасмурная, дождливая и относительно теплая, от -1 до +4 градусов.