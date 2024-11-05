Зігріє взимку: як зробити натуральний чай з обліпихи та апельсинів

Обліпиховий чай

Обліпиховий чай (фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати на зиму обліпиховий чай, потрібні такі інгредієнти:

обліпиха - 300 г

імбир - 1/2 ч. л.

мед - 100 г

лимон - 1 шт.

куркума - 1/2 ч. л.

гвоздика - 1 пачка

Як готувати обліпиховий чай на зиму

Для того, щоб приготувати на зиму обліпиховий чай, можна використовувати як свіжу, так і заморожену обліпиху. Спершу ягоди потрібно промити, а потім перекласти в глибоку миску, відклавши невелику жменьку.

Додайте мед і перебийте обліпиху до однорідної маси блендером. Або можна пропустити її через м'ясорубку декілька разів, а потім додати мед.

Всипте в суміш куркуму та сухий імбир, ретельно перемішайте натуральний обліпиховий чай вінчиком. Розлийте суміш в чисту форму для кубиків льоду.

Помийте лимон, наріжте його кружальцями, потім розріжте кружечки навпіл або на чотири частини. Покладіть в кожен кубик чаю шматочок лимона, декілька гвоздик та декілька цілих ягід обліпихи.

Щоб натуральний чай довго зберігався, його потрібно зберігати в замороженому вигляді, подалі від сирих та ароматних продуктів. А щоб зробити обліпиховий чай, достатньо розчинити 1 кубик в склянці окропу.

Цитрусовий чай з імбиром

Цитрусовий чай з імбиром (фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати на зиму цитрусовий чай з імбиром, треба такі інгредієнти:

апельсини - 2 шт.

лимон - 1 шт.

імбир (свіжий) - 50 г

мед - 100 г

кориця - 1/2 ч. л.

куркума - 1 ч. л.

бодян - 10-12 шт.

Як готувати цитрусовий чай з імбиром

Для приготування цитрусового-імбирного чаю, апельсини та лимон потрібно помити, а потім зняти цедру. Білий шар цедри потрібно викинути - він неприємно гірчить.

М'яку частину цитрусових потрібно розрізати на декілька частин та перекласти в миску або чашу блендера. Почистьте імбир від шкірки, а потім натріть на великій терці.

Всипте натертий імбир, та цедру до нарізаних цитрусових, додайте корицю, куркуму та мед, після чого перемеліть все блендером до однорідної консистенції.

Розлийте суміш по формочках для льоду, прикрасьте бодяном або гвоздикою - і натуральний чай для зими можна заморожувати. Для склянки натурального цитрусового чаю з імбиром достатньо 1 кубика.