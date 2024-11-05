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Согреет зимой: как сделать натуральный чай из облепихи и апельсинов

Как готовить на зиму облепиховый чай (коллаж: РБК-Украина, фото в коллаже threads.net/@anny.cooking)
Автор: Людмила Рябухіна

Облепиховый и имбирный чаи известны своими согревающими свойствами и интересным, немного терпким вкусом. Оказывается, эти свойства сохраняются после замораживания. Поэтому, чтобы согреться зимой, можно заранее приготовить натуральный облепиховый чай или напиток из цитрусовых.

О том, как готовить на зиму облепиховый чай, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарной блогерки anny.cooking.

Облепиховый чай

Облепиховый чай (фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить на зиму облепиховый чай, нужны следующие ингредиенты:

  • облепиха - 300 г
  • имбирь - 1/2 ч. л.
  • мед - 100 г
  • лимон - 1 шт.
  • куркума - 1/2 ч. л.
  • гвоздика - 1 пачка

Как готовить облепиховый чай на зиму.

Для того чтобы приготовить на зиму облепиховый чай, можно использовать как свежую, так и замороженную облепиху. Сначала ягоды нужно промыть, а затем переложить в глубокую миску, отложив небольшую горстку.

Добавьте мед и перебейте облепиху до однородной массы блендером. Или можно пропустить ее через мясорубку несколько раз, затем добавить мед.

Всыпьте в смесь куркуму и сухой имбирь, тщательно перемешайте натуральный облепиховый чай венчиком. Разлейте смесь в чистую форму для кубиков льда.

Помойте лимон, нарежьте его кружочками, затем разрежьте кружочки пополам или на четыре части. Положите в каждый кубик чая кусочек лимона, несколько гвоздик и несколько целых облепиховых ягод.

Чтобы натуральный чай долго хранился, его нужно хранить в замороженном виде подальше от сырых и ароматных продуктов. А чтобы сделать облепиховый чай, достаточно растворить 1 кубик в стакане кипятка.

Цитрусовый чай с имбирем

Цитрусовый чай с имбирем (фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить на зиму цитрусовый чай с имбирем, нужно такие ингредиенты:

  • апельсины - 2 шт.
  • лимон - 1 шт.
  • имбирь (свежий) - 50 г
  • мед - 100 г
  • корица - 1/2 ч. л.
  • куркума - 1 ч. л.
  • бадьян - 10-12 шт.

Как готовить цитрусовый чай с имбирем

Для приготовления цитрусово-имбирного чая апельсины и лимон нужно помыть, а затем снять цедру. Белый слой цедры нужно выбросить - он неприятно горчит.

Мягкую часть цитрусовых следует разрезать на несколько частей и переложить в миску или чашу блендера. Почистите имбирь от кожуры, а затем натрите на большой терке.

Всыпьте натертый имбирь и цедру к нарезанным цитрусовым, добавьте корицу, куркуму и мед, после чего перемелите все блендером до однородной консистенции.

Разлейте смесь по формочкам для льда, украсьте бадьяном или гвоздикой - и натуральный чай для зимы можно замораживать. Для стакана натурального цитрусового чая с имбирем достаточно 1 кубика.

 

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