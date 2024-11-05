Согреет зимой: как сделать натуральный чай из облепихи и апельсинов

Облепиховый и имбирный чаи известны своими согревающими свойствами и интересным, немного терпким вкусом. Оказывается, эти свойства сохраняются после замораживания. Поэтому, чтобы согреться зимой, можно заранее приготовить натуральный облепиховый чай или напиток из цитрусовых.
О том, как готовить на зиму облепиховый чай, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарной блогерки anny.cooking.
Облепиховый чай (фото: Freepik)
Для того чтобы приготовить на зиму облепиховый чай, нужны следующие ингредиенты:
Как готовить облепиховый чай на зиму.
Для того чтобы приготовить на зиму облепиховый чай, можно использовать как свежую, так и замороженную облепиху. Сначала ягоды нужно промыть, а затем переложить в глубокую миску, отложив небольшую горстку.
Добавьте мед и перебейте облепиху до однородной массы блендером. Или можно пропустить ее через мясорубку несколько раз, затем добавить мед.
Всыпьте в смесь куркуму и сухой имбирь, тщательно перемешайте натуральный облепиховый чай венчиком. Разлейте смесь в чистую форму для кубиков льда.
Помойте лимон, нарежьте его кружочками, затем разрежьте кружочки пополам или на четыре части. Положите в каждый кубик чая кусочек лимона, несколько гвоздик и несколько целых облепиховых ягод.
Чтобы натуральный чай долго хранился, его нужно хранить в замороженном виде подальше от сырых и ароматных продуктов. А чтобы сделать облепиховый чай, достаточно растворить 1 кубик в стакане кипятка.
Цитрусовый чай с имбирем (фото: Freepik)
Для того чтобы приготовить на зиму цитрусовый чай с имбирем, нужно такие ингредиенты:
Как готовить цитрусовый чай с имбирем
Для приготовления цитрусово-имбирного чая апельсины и лимон нужно помыть, а затем снять цедру. Белый слой цедры нужно выбросить - он неприятно горчит.
Мягкую часть цитрусовых следует разрезать на несколько частей и переложить в миску или чашу блендера. Почистите имбирь от кожуры, а затем натрите на большой терке.
Всыпьте натертый имбирь и цедру к нарезанным цитрусовым, добавьте корицу, куркуму и мед, после чего перемелите все блендером до однородной консистенции.
Разлейте смесь по формочкам для льда, украсьте бадьяном или гвоздикой - и натуральный чай для зимы можно замораживать. Для стакана натурального цитрусового чая с имбирем достаточно 1 кубика.
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