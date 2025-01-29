Ziferblat висловилися про Кондратюка, який їх публічно розкритикував

Що кажуть музиканти

Гурт із Києва брав участь у цьому музичному талант-шоу у 2019 році. Тоді вони виконали авторську пісню під назвою "Уночі", і після цього Кондратюк назвав усе дійство на сцені одним словом - "чортішо".

Тепер, після того як минуло кілька років, виконавці зізналися, чи мають образу на продюсера після цієї ситуації.

Валентин Лещинський, який є гітаристом у гурті, зазначив, що фраза Ігоря потім стала своєрідним мемом, і що він на шоу відіграв свою певну роль, яку мав.

"Це було давно й неправда. Якщо серйозно, то це ж шоу. Фраза Ігоря "чорті шо" стала мемом, що нас цілком влаштовувало. Не забуваймо, що в кожній такій програмі є своя певна драматургія та ролі, на які ти погоджуєшся, беручи в ній участь. Насправді я не думаю, що ми йому настільки не сподобались. Але кожен із журі грав свою роль, тому без образ", - пояснює він.

Інший учасник гурту, Даниїл Лещинський, який є солістом, також зазначив, що реакція Кондратюка тоді їх не образила.

"Як на мене, це взагалі доволі смішна й вдала фраза. Це ж шоу! Він просто виступив антагоністом щодо інших членів журі. До речі, робив це досить вдало, якщо йому й дотепер пригадують якісь висловлювання. Чи ми критикуємо самого актора за його "негативного персонажа" у кіно? Навпаки - вражено захоплюємося майстерністю передати емоцію "поганця", - каже артист.

Гурт Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Крім того, виконавці поділилися своїм досвідом участі в різноманітних талант-шоу в цілому.

"У нашому випадку це невіддільний досвід пошуку сценічної харизми, творчої впевненості й зрештою становлення нас як артистів", - зауважив Даниїл.

"Подібний досвід дає великий буст для розвитку, а також змогу проявити себе. А ще це зовсім інший рівень, адже знімання на телебаченні - завжди про впевненість у кадрі, що надзвичайно важливо для музиканта", - додав Федір Ходаков, барабанник гурту.

Що відомо про гурт Ziferblat

Колектив був створений у 2015 році братами-близнюками Даниїлом і Валентином Лещинськими. Пізніше до них долучився Федір Ходаков.

У 2023 році виконавці здобули перемогу в номінації "Найкращі нові імена альтернативної музики" на премії Muzvar Awards.

А минулого року музикантам вдалося зібрати найбільшу кількість балів від журі на Нацвідборі на "Євробачення". Цього року артисти знову спробують свої сили в конкурсі.

Їхня пісня має назву "Bird of Pray", і вже за перші години після публікації трек послухало понад 100 тисяч користувачів. Кмопозиція також отримала позитивні відгуки від європейських оглядачів. Для Ziferblat цей Нацвідбір буде вже третім.



До слова, Ігор Кондратюк був суддею вокального талант-шоу "Х-фактор" протягом кількох сезонів поспіль. Він - єдиний із журі, кому вдалося довести своїх підопічних до суперфіналу у п'яти сезонах із шести.

Серед таких його підопічних: Марія Рак, Олег Кензов, Євген Літвінкович, Аїда Ніколайчук, гурт "Тріода", Костя Бочаров (MELOVIN). Цікаво, що Ніколайчук і Бочаров - корінні одесити.

Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)