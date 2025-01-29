Фіналістка Нацвідбору назвала головний меседж, який має показати Україна на "Євробаченні-2025"

Маша Кондратенко - одна із фіналісток Нацвідбору на "Євробачення-2025" . Вже 8 лютого разом з іншими артистами вона позмагається за можливість вибороти перемогу та представити нашу країну на міжнародній пісенній сцені.

В інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) зірка української сцени відповіла, яким, на її думку, має бути головний меседж представників України на цьому масштабному заході.

Що говорить Маша Кондратенко

Виконавиця зазначає, що у разі її перемоги на Нацвідборі вона буде транслювати на "Євробаченні-2025" не лише силу українців, але й слабкість. Артистка хоче нагадати світові про повномасштабну війну в Україні та розповісти, наскільки важко буває громадянам нашої країни.

"Бо в усіх новинах українці - це сильний народ, який бореться вже багато років з сусідньою недодержавою. Але хочеться показати, що нам не завжди легко, що ми не завжди сильні. Хочеться щиро поділитись нашою трагедією. І, звісно, показати українську культуру. Адже попри все, що в нас відбувається, ми продовжуємо створювати, ми продовжуємо підтримувати наших людей творчістю і ми не стоїмо на місці", - каже вона.

Окрім того, Кондратенко висловилася про пісні своїх конкурентів - інших фіналістів Нацвідбору. Знаменитість зізнається, що кожен трек їй по-своєму здається цікавим.

"Мої друзі MOLODI, для яких конкурсна пісня - ще й супер особиста історія. І це відчувається! Пісня Влада Шерифа викликає емоцію. Трек KRYLATA чудовий. І композиція Ziferblat - гурту, з яким ми працюємо в одній музичній компанії GNS (geisha ninja samurai). Мені дуже подобається їхній приспів. Словом, всі достойні, але все вирішиться під час живих виступів", - розповідає співачка.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Щодо запитання про можливого переможця Нацвідбору, виконавиця зізнається, що переживати умови конкуренції їй буває важко, оскільки частина учасників є її хорошими знайомими чи навіть друзями.

"Коли в мене є конкуренція, мені прямо зносить трошечки дах. Якщо бути чесною, то мені зараз насправді важко. Враховуючи те, що в цьому відборі деяка частина учасників - це мої друзі, мої хороші знайомі. І мені важко сказати, хто має перемогти. Все стане зрозуміло, коли вже будуть живі виступи 8 лютого. І тоді всі зрозуміємо, хто готовий представляти нашу країну і морально, і своїми здібностями вокальними та артистичними", - каже селебриті.

Нагадаємо, на Нацвідборі Кондратенко буде виконувати пісню під назвою "No Time to Cry", яка присвячена темі "нормальної ненормальності". Також у цій композиції відображається "ДНК українського народу". Як зазначає сама авторка, композиція має показати "паралель зі станом кожного українця зараз".

"Я не хотіла писати щось не в контексті війни. Бо, як на мене, "Євробачення" вже давно вийшло за рамки пісенного конкурсу, там кожен транслює свої меседжі, свої стани, свої погляди. Для мене було дуже важливо написати пісню, яка буде транслювати те, що відбувається в нас в Україні, але з надією на краще", - пояснювала Маша.