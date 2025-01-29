Ziferblat высказались о Кондратюке, который их публично раскритиковал

Что говорят музыканты

Группа из Киева участвовала в этом музыкальном талант-шоу в 2019 году. Тогда они исполнили авторскую песню под названием "Уночі", и после этого Кондратюк назвал все действо на сцене одним словом - "чортішо".

Теперь, после того как прошло несколько лет, исполнители признались, имеют ли обиду на продюсера после этой ситуации.

Валентин Лещинский, который является гитаристом в группе, отметил, что фраза Игоря потом стала своеобразным мемом, и что он на шоу сыграл свою определенную роль, которую должен был.

"Это было давно и неправда. Если серьезно, то это же шоу. Фраза Игоря "чортішо" стала мемом, что нас вполне устраивало. Не забывайте, что в каждой такой программе есть своя определенная драматургия и роли, на которые ты соглашаешься, принимая в ней участие. На самом деле я не думаю, что мы ему настолько не понравились. Но каждый из жюри играл свою роль, поэтому без обид", - объясняет он.

Другой участник группы, Даниил Лещинский, который является солистом, также отметил, что реакция Кондратюка тогда их не обидела.

"Как по мне, это вообще довольно смешная и удачная фраза. Это же шоу! Он просто выступил антагонистом по отношению к другим членам жюри. Кстати, делал это довольно удачно, если ему до сих пор припоминают какие-то высказывания. Критикуем ли мы самого актера за его "отрицательного персонажа" в кино? Наоборот - пораженно восхищаемся мастерством передать эмоцию "плохиша", - говорит артист.

Группа Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Кроме того, исполнители поделились своим опытом участия в разнообразных талант-шоу в целом.

"В нашем случае это неотъемлемый опыт поиска сценической харизмы, творческой уверенности и в конце концов становления нас как артистов", - отметил Даниил.

"Подобный опыт дает большой буст для развития, а также возможность проявить себя. А еще это совсем другой уровень, ведь съемки на телевидении - всегда об уверенности в кадре, что чрезвычайно важно для музыканта", - добавил Федор Ходаков, барабанщик группы.

Что известно о группе Ziferblat

Коллектив был создан в 2015 году братьями-близнецами Даниилом и Валентином Лещинскими. Позже к ним присоединился Федор Ходаков.

В 2023 году исполнители одержали победу в номинации "Лучшие новые имена альтернативной музыки" на премии Muzvar Awards.

А в прошлом году музыкантам удалось собрать наибольшее количество баллов от жюри на Нацотборе на "Евровидение". В этом году артисты снова попробуют свои силы в конкурсе.

Их песня называется "Bird of Pray", и уже за первые часы после публикации трек послушало более 100 тысяч пользователей. Композиция также получила положительные отзывы от европейских музыкальных экспертов. Для Ziferblat этот Нацотбор будет уже третьим.



К слову, Игорь Кондратюк был судьей вокального талант-шоу "Х-фактор" в течение нескольких сезонов подряд. Он - единственный из жюри, кому удалось довести своих подопечных до суперфинала в пяти сезонах из шести.

Среди таких его подопечных: Мария Рак, Олег Кензов, Евгений Литвинкович, Аида Николайчук, группа "Триода", Костя Бочаров (MELOVIN). Интересно, что Николайчук и Бочаров - коренные одесситы.

Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)