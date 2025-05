Ziferblat "розірвали" сцену емоційним виступом в фіналі "Євробачення": це варто побачити

Виступ Ziferblat на "Євробаченні" - як це було

Гурт вийшов на сцену сьомим і розпочали з потужного бек-вокалу. Далі виступ продовжився співом Валі та грою учасників на гітарі і барабанах. Емоції та енергія музикантів передавалися в кожній ноті.

Артистам вдалося створити неймовірну атмосферу завдяки світловому шоу. По завершенню пісні вони звернулися до аудиторії зі словами "Слава Україні!", що викликало хвилю оплесків і підтримки.

Ziferblat на фіналі "Євробачення" (скріншоти)

Яскраві костюми для гурту створив дизайн Іван Фролов. Вбрання має особливий символізм.

"Це не просто костюми, а ціла візуальна історія, сповнена символів, смислів і мрій. Дизайнер Іван Фролов об'єднав індивідуальність кожного учасника, мрію про вільну Україну і символ мальви - квітки, яка проростає прямо з костюмів, як надії", - пояснювали представники команди.

Пряма трансляція "Євробачення" - відео



Що відомо про номер Ziferblat на "Євробаченні"

Як відомо, на Нацвідборі гурт представив номер, який не перенесли на сцену в Базелі. Ziferblat прибрали декорації та славнозвісні квіти, які вкривали підлогу навколо них.

В інтерв'ю РБК-Україна музичний критик Роман Бутурлакін пояснив, що зміна номера відбулася не просто так.

"Цей номер, як сказала режисерка, був фактично неможливий на сцені "Євробачення", точніше можливий, але дуже коштовний, тому від такої ідеї відмовились. Бо зробити невеличкий квадрат з травою й садом на такій величезній сцені - воно б виглядало дуже дивно. І є певні номери, які це підтверджують, коли локація декорацій невеличка, то вони губляться на сцені", - зазначив оглядач.

"А трава на Нацвідборі займала весь "язик" сцени, тобто дуже красиво було. І його монтували досить довго, як для "Євробачення", де треба дуже швидко все зробити. Тому там всю сцену травою засадити б не вийшло. Мені здається, і той номер тоді виконав свою функцію", - додав він.

Яким був номер Ziferblat на Нацвідборі



Текст пісні "Bird of pray"

Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray

Вертай-вертайся додому

Рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

I call you

Fly

Bird

I’m begging you begging you just

Care

Of

Me and my little bird

Fly

Like a Bird

Where do you go

I’m begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Flies

Bird

I’m begging you

Begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of Me and my little bird of pray.