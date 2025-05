Ziferblat "разорвали" сцену эмоциональным выступлением в финале "Евровидения": это стоит увидеть

Выступление Ziferblat на "Евровидении" - как это было

Группа вышла на сцену седьмой и начали с мощного бэк-вокала. Далее выступление продолжилось пением Вали и игрой участников на гитаре и барабанах.

Артистам удалось создать невероятную атмосферу благодаря световому шоу. По завершению песни они обратились к аудитории со словами "Слава Украине!", что вызвало волну аплодисментов и поддержки.

Ziferblat на финале "Евровидения" (скриншоты)

Яркие костюмы для группы создал дизайн Иван Фролов. Наряды имеют особый символизм.

"Это не просто костюмы, а целая визуальная история, полная символов, смыслов и мечтаний. Дизайнер Иван Фролов объединил индивидуальность каждого участника, мечту о свободной Украине и символ мальвы - цветка, который прорастает прямо из костюмов, как надежды", - объясняли представители команды.

Прямая трансляция "Евровидения" - видео



Что известно о номере Ziferblat на "Евровидении"

Как известно, на Нацотборе группа представила номер, который не перенесли на сцену в Базеле. Ziferblat убрали декорации и знаменитые цветы, которые покрывали пол вокруг них.

В интервью РБК-Украина музыкальный критик Роман Бутурлакин объяснил, что смена номера произошла не просто так.

"Этот номер, как сказала режиссер, был фактически невозможен на сцене "Евровидения", точнее возможен, но очень дорогой, поэтому от такой идеи отказались. Потому что сделать небольшой квадрат с травой и садом на такой огромной сцене - оно бы выглядело очень странно. И есть определенные номера, которые это подтверждают, когда локация декораций небольшая, то они теряются на сцене", - отметил обозреватель.

"А трава на Нацотборе занимала весь "язык" сцены, то есть очень красиво было. И его монтировали достаточно долго, как для "Евровидения", где надо очень быстро все сделать. Поэтому там всю сцену травой засадить бы не получилось. Мне кажется, и тот номер тогда выполнил свою функцию", - добавил он.

Каким был номер Ziferblat на Нацотборе



Текст песни "Bird of pray"

Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray

Вертай-вертайся додому

Рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

I call you

Fly

Bird

I’m begging you begging you just

Care

Of

Me and my little bird

Fly

Like a Bird

Where do you go

I’m begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Flies

Bird

I’m begging you

Begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of Me and my little bird of pray.