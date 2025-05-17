Ziferblat "разорвали" сцену эмоциональным выступлением в финале "Евровидения": это стоит увидеть

Группа Ziferblat, которая в этом году представляет Украину на "Евровидении" с песней "Bird of pray", выступила в финале песенного конкурса. Музыканты поразили не только своим номером, но и эмоциональным исполнением трека.
Как Ziferblat выступили на "Евровидении", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Группа вышла на сцену седьмой и начали с мощного бэк-вокала. Далее выступление продолжилось пением Вали и игрой участников на гитаре и барабанах.
Артистам удалось создать невероятную атмосферу благодаря световому шоу. По завершению песни они обратились к аудитории со словами "Слава Украине!", что вызвало волну аплодисментов и поддержки.
Яркие костюмы для группы создал дизайн Иван Фролов. Наряды имеют особый символизм.
"Это не просто костюмы, а целая визуальная история, полная символов, смыслов и мечтаний. Дизайнер Иван Фролов объединил индивидуальность каждого участника, мечту о свободной Украине и символ мальвы - цветка, который прорастает прямо из костюмов, как надежды", - объясняли представители команды.
Как известно, на Нацотборе группа представила номер, который не перенесли на сцену в Базеле. Ziferblat убрали декорации и знаменитые цветы, которые покрывали пол вокруг них.
В интервью РБК-Украина музыкальный критик Роман Бутурлакин объяснил, что смена номера произошла не просто так.
"Этот номер, как сказала режиссер, был фактически невозможен на сцене "Евровидения", точнее возможен, но очень дорогой, поэтому от такой идеи отказались. Потому что сделать небольшой квадрат с травой и садом на такой огромной сцене - оно бы выглядело очень странно. И есть определенные номера, которые это подтверждают, когда локация декораций небольшая, то они теряются на сцене", - отметил обозреватель.
"А трава на Нацотборе занимала весь "язык" сцены, то есть очень красиво было. И его монтировали достаточно долго, как для "Евровидения", где надо очень быстро все сделать. Поэтому там всю сцену травой засадить бы не получилось. Мне кажется, и тот номер тогда выполнил свою функцию", - добавил он.
Зайде-зайдеш і до мене
Моя Пташка
Крилами пісня злітає важка
Серденько серце кохане
Не турбуйся
Доля довірила світ останнім із нас
Я світла шукаю, гори зверну
And I call you
Fly
Bird
I’m begging you
begging you please just
Live
Share
My heart with someone who
Cares
Of
Me and my little bird of pray
Вертай-вертайся додому
Рідна стежка
Спів перелітних пташок народить весну
I call you
Fly
Bird
I’m begging you begging you just
Care
Of
Me and my little bird
Fly
Like a Bird
Where do you go
I’m begging you please just
Live
Share
My heart with someone who
Flies
Bird
I’m begging you
Begging you please just
Live
Share
My heart with someone who
Cares
Of Me and my little bird of pray.
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