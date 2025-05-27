Ziferblat назвали, кого хочуть бачити від України на "Євробаченні": топ-3 артисти
Гурт Ziferblat, які цього року посіли дев'яте місце на Євробаченні, поділилися своїми фаворитами серед українських артистів. Музиканти назвали трьох виконавців, які, на їхню думку, цілком заслуговують представляти Україну на конкурсі в майбутньому.
Про це колектив сказав під час прес-конференції у Києві, яка відбулася 26 травня.
Так, Валентин Лещинський зізнався, що хотів би побачити на Нацвідборі виконавицю Кажанну - не стільки заради перемоги, скільки заради її творчого визнання.
"Мене не цікавить, чи це буде переможною історією. Але я думаю, що чим більше телевізійної публіки побачить, що вона робить, - це буде для неї великим плюсом", - сказав музикант.
Кажанна (фото: instagram.com/kazhanna_)
Його брат Данило підтримав вибір Кажанни і додав до списку ще двох артистів.
"Кажанна - 100%, є причини. І мені здається, це було би цікаво для Європи. Також - гурт Schmalgauzen. Їм треба туди. І ще - Віталій Козловський. Давай, "Пінаколаду", - пожартував Данило, натякаючи на популярний хіт співака.
Гурт Schmalgauzen (фото: instagram.com/schmalgauzen)
Отже, за версією Ziferblat, достойними представниками України на “Євробаченні” можуть бути Кажанна, гурт Schmalgauzen і Віталій Козловський.
Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Нагадаємо, 17 травня у швейцарському місті Базель відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025.
За результатами голосування кришталевий мікрофон отримав представник Австрії, співак JJ з піснею Wasted Love, який не приховує, що надихався російською оперною співачкою Анною Нетребко, котра їздила в так звану "ДНР".
Друге та третє місце на конкурсі посіли Ізраїль та Естонія відповідно. А Україна цього року зайняла 9 місце.
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