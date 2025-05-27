Ziferblat назвали, кого хотят видеть от Украины на "Евровидении": топ-3 артиста

Группа Ziferblat, которые в этом году заняли девятое место на Евровидении , поделились своими фаворитами среди украинских артистов. Музыканты назвали трех исполнителей, которые, по их мнению, вполне заслуживают представлять Украину на конкурсе в будущем.

Об этом коллектив сказал во время пресс-конференции в Киеве, которая состоялась 26 мая.

Так, Валентин Лещинский признался, что хотел бы увидеть на Нацотборе исполнительницу Кажанну - не столько ради победы, сколько ради ее творческого признания.

"Меня не интересует, будет ли это победной историей. Но я думаю, что чем больше телевизионной публики увидит, что она делает, - это будет для нее большим плюсом", - сказал музыкант.

Кажанна (фото: instagram.com/kazhanna_)

Его брат Даниил поддержал выбор Кажанны и добавил в список еще двух артистов.

"Кажанна - 100%, есть причины. И мне кажется, это было бы интересно для Европы. Также - группа Schmalgauzen, им надо туда. И еще - Виталий Козловский. Давай, "Пинаколаду", - пошутил Даниил, намекая на популярный хит певца.

Группа Schmalgauzen (фото: instagram.com/schmalgauzen)

Итак, по версии Ziferblat, достойными представителями Украины на "Евровидении" могут быть Кажанна, группа Schmalgauzen и Виталий Козловский.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Напомним, 17 мая в швейцарском городе Базель состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение-2025.

По результатам голосования хрустальный микрофон получил представитель Австрии, певец JJ с песней Wasted Love, который не скрывает, что вдохновлялся российской оперной певицей Анной Нетребко, которая ездила в так называемую "ДНР".

Второе и третье место на конкурсе заняли Израиль и Эстония соответственно. А Украина в этом году заняла 9 место.