Ziferblat назвали, кого хотят видеть от Украины на "Евровидении": топ-3 артиста
Группа Ziferblat, которые в этом году заняли девятое место на Евровидении, поделились своими фаворитами среди украинских артистов. Музыканты назвали трех исполнителей, которые, по их мнению, вполне заслуживают представлять Украину на конкурсе в будущем.
Об этом коллектив сказал во время пресс-конференции в Киеве, которая состоялась 26 мая.
Так, Валентин Лещинский признался, что хотел бы увидеть на Нацотборе исполнительницу Кажанну - не столько ради победы, сколько ради ее творческого признания.
"Меня не интересует, будет ли это победной историей. Но я думаю, что чем больше телевизионной публики увидит, что она делает, - это будет для нее большим плюсом", - сказал музыкант.
Кажанна (фото: instagram.com/kazhanna_)
Его брат Даниил поддержал выбор Кажанны и добавил в список еще двух артистов.
"Кажанна - 100%, есть причины. И мне кажется, это было бы интересно для Европы. Также - группа Schmalgauzen, им надо туда. И еще - Виталий Козловский. Давай, "Пинаколаду", - пошутил Даниил, намекая на популярный хит певца.
Группа Schmalgauzen (фото: instagram.com/schmalgauzen)
Итак, по версии Ziferblat, достойными представителями Украины на "Евровидении" могут быть Кажанна, группа Schmalgauzen и Виталий Козловский.
Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Напомним, 17 мая в швейцарском городе Базель состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение-2025.
По результатам голосования хрустальный микрофон получил представитель Австрии, певец JJ с песней Wasted Love, который не скрывает, что вдохновлялся российской оперной певицей Анной Нетребко, которая ездила в так называемую "ДНР".
Второе и третье место на конкурсе заняли Израиль и Эстония соответственно. А Украина в этом году заняла 9 место.
Вас может заинтересовать
- Режиссеры "Евровидения-2025" назвали самые красивые выступления
- Режиссеры назвали худшие выступления "Евровидения-2025"
- Стало известно, почему именно Австрия выиграла "Евровидение-2025"