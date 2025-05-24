Режисерки "Євробачення-2025" назвали найкрасивіші виступи: вражаючі відео
На цьогорічному "Євробаченні" було дуже багато сильних виступів. Але ці 7 вразили відомих українських режисерок найбільше!
Так, режисерське тріо TRI.Direction - Наталія Лобасєва, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко - в інтерв'ю РБК-Україна назвали найкращі виступи фіналу пісенного конкурсу.
Україна
Безумовним лідером, на думку режисерок, є виступ українського гурту Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Вони підкреслили високу якість номера.
"Чудова картинка, сильний телевізійний ефект, тонка режисура, яка допомагала глибше відчути пісню. Нам сподобалось усе - і артисти, і костюми, і кольори. Однозначно, для нас цей виступ - у топі", - сказали вони.
Литва та Латвія
Гурт Katarsis із піснею "Tavo akys", який представляв Литву, підкорили "крутим візуалом" і "загальною подачею".
"Русалоньки з Латвії ще на нацвідборі впали в око - у них і візуал крутий, і пісня, і загальна подача", - зауважили режисерки.
Вони також відзначили номер латвійського гурту "Tautumeita" з треком "Bur Man Laimi". Він теж не поступається в якості.
Італія
Ще один фаворит з надзвичайно красивою піснею та сильним виступом. Лучіо Корсі з піснею "Volevo essere un duro" підкорили фахівчинь своїм гротеском, гумором та витонченою візуальною подачею.
"Після нього навіть захотілося більше дізнатися про артиста. Ми передивилися кліпи, які зняті в тій самій естетиці. Видно, що це артист не тільки для "Євробачення" - він несе свою енергію й поза сценою конкурсу", - пояснили вони.
Швейцарія
Мінімалістичний номер Zoë Më з піснею "Voyage" теж не залишився без уваги тріо TRI.Direction. Вони назвали його "глибоко музичним і сучасним".
"Це той тип виступу, де нічого не літає, не вибухає, але ти дивишся - і тобі цікаво, не відводиш погляд", - пояснили вони.
Австрія
Переможець "Євробачення-2025" JJ виділився сучасним ретро-стилем, який нагадав фільми Роберта Еґґерса.
Німеччина
Європа та Україна високо оцінили дует брата і сестри Abor&Tynna, який вражав піснею "Baller". І не дарма!
"Візуальна частина, можливо, не була надзвичайною, але саме пісня та безтурботна легка манера солістки були настільки сильними, що "витягнули" весь номер. Це дійсно спрацювало", - прокоментували режисерки.
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