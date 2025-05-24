Режисерки "Євробачення-2025" назвали найкрасивіші виступи: вражаючі відео

На цьогорічному "Євробаченні" було дуже багато сильних виступів. Але ці 7 вразили відомих українських режисерок найбільше!

Так, режисерське тріо TRI.Direction - Наталія Лобасєва, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко - в інтерв'ю РБК-Україна назвали найкращі виступи фіналу пісенного конкурсу.

Україна

Безумовним лідером, на думку режисерок, є виступ українського гурту Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Вони підкреслили високу якість номера.

"Чудова картинка, сильний телевізійний ефект, тонка режисура, яка допомагала глибше відчути пісню. Нам сподобалось усе - і артисти, і костюми, і кольори. Однозначно, для нас цей виступ - у топі", - сказали вони.



Литва та Латвія

Гурт Katarsis із піснею "Tavo akys", який представляв Литву, підкорили "крутим візуалом" і "загальною подачею".

"Русалоньки з Латвії ще на нацвідборі впали в око - у них і візуал крутий, і пісня, і загальна подача", - зауважили режисерки.



Вони також відзначили номер латвійського гурту "Tautumeita" з треком "Bur Man Laimi". Він теж не поступається в якості.



Італія

Ще один фаворит з надзвичайно красивою піснею та сильним виступом. Лучіо Корсі з піснею "Volevo essere un duro" підкорили фахівчинь своїм гротеском, гумором та витонченою візуальною подачею.

"Після нього навіть захотілося більше дізнатися про артиста. Ми передивилися кліпи, які зняті в тій самій естетиці. Видно, що це артист не тільки для "Євробачення" - він несе свою енергію й поза сценою конкурсу", - пояснили вони.



Швейцарія

Мінімалістичний номер Zoë Më з піснею "Voyage" теж не залишився без уваги тріо TRI.Direction. Вони назвали його "глибоко музичним і сучасним".

"Це той тип виступу, де нічого не літає, не вибухає, але ти дивишся - і тобі цікаво, не відводиш погляд", - пояснили вони.



Австрія

Переможець "Євробачення-2025" JJ виділився сучасним ретро-стилем, який нагадав фільми Роберта Еґґерса.



Німеччина

Європа та Україна високо оцінили дует брата і сестри Abor&Tynna, який вражав піснею "Baller". І не дарма!

"Візуальна частина, можливо, не була надзвичайною, але саме пісня та безтурботна легка манера солістки були настільки сильними, що "витягнули" весь номер. Це дійсно спрацювало", - прокоментували режисерки.